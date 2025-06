Documentário produzido pela líder indígena brasileira Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio encerra a noite do Tribeca Film Festival

O documentário “Yanuni”, um documentário que mostra como a luta de uma líder indígena para salvar a Amazônia se tornou uma batalha profundamente pessoal, por seu povo, sua família e pelo futuro de um planeta à beira do colapso, será exibido na noite de encerramento do Tribeca Film Festival, no dia 14 de junho, em Nova York.

Sob a direção de Richard Ladkani e produção da líder indígena e ativista ambiental Juma Xipaia e Leonardo DiCaprio, o longa traz, de maneira histórica e impactante, a luta constante de Juma e de Hugo Loss, seu marido e agente federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Ambos travam uma batalha diária contra a mineração e pela proteção das comunidades indígenas da Amazônia. Juma e Loss chamam a atenção para os garimpos no interior do território amazônico, que atingem diariamente os povos indígenas. No entanto, após uma nova maternidade, a luta de Juma e Hugo se torna mais urgente e ao mesmo tempo cautelosa, ambos representados no filme.