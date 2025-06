Festival de Cinema Primeiro Plano 2025 tem inscrições abertas

O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades está com inscrições abertas para a sua 24ª edição, que ocorrerá em novembro. Cineastas estreantes de Juiz de Fora e moradores de municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, além daqueles de países da América do Sul (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e Equador), podem inscrever seus trabalhos até o dia 17 de agosto, através do site primeiroplano.art.br.

O Primeiro Plano, reconhecido por dar a primeira oportunidade a novos realizadores, é dividido em duas mostras competitivas, além de trazer para as salas de cinema filmes inéditos do circuito brasileiro e sul-americano.

Também organiza uma semana temática, com debates e oficinas gratuitas sobre produção audiovisual com profissionais renomados do mercado. Essa programação, e as inscrições, serão divulgadas em breve.

A Mostra Competitiva Regional é voltada a cineasta residente em Juiz de Fora, Zona da Mata ou Vertentes. E, na Mostra Competitiva Mercocidades, o público-alvo é formado por diretores estreantes dos países da América do Sul.

Para ambas as categorias, os candidatos deverão preencher um formulário online, já disponível no site do festival.

Estão aptas a participar as produções finalizadas a partir de janeiro de 2024. Os filmes deverão ser disponibilizados em formato digital e a duração máxima permitida é de 25 minutos. Trabalhos que tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições não serão aceitos pela curadoria do Primeiro Plano.

Todas as informações e o edital completo estão disponíveis no site primeiroplano.art.br.

Os curtas selecionados para as Mostras Competitivas Mercocidades e Regional serão julgados pelo público durante a semana de exibições. O mais bem avaliado pela votação popular ganhará um prêmio de R$ 1 mil.

Na mostra Mercocidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular.

Além disso, os filmes da Mostra Competitiva Regional concorrem em outra categoria, o Luzes da Cidade, também com premiação de R$ 1 mil.

Já os curtas universitários, produzidos por estudantes de instituições de ensino de Juiz Fora, também poderão concorrer ao grande prêmio da noite, o Incentivo Primeiro Plano. Um júri, formado por uma equipe nomeada pela organização do festival, premiará o melhor trabalho com R$ 12 mil e serviços de finalização, em parceria com empresas e instituições ligadas ao audiovisual, para a produção de um novo curta de até 20 minutos. Esta nova produção, aliás, abrirá o Festival Primeiro Plano em 2026.