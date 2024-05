Querô abre inscrições para oficina de cinema gratuita aos moradores do bairro Caruara na Área Continental de Santos

O Querô está com inscrições abertas para as oficinas de cinema do Projeto Querô Comunidade, que nesta edição será realizada para os moradores do bairro Caruara, na Área Continental de Santos/SP. Para se inscrever, é preciso ser morador do Caruara e ter a partir dos 14 anos (sem limite máximo de idade). O curso é gratuito e as inscrições seguem até 26 de maio, pelo link bit.ly/querocomunidade.

Com patrocínio master da Brasil Terminal Portuário e CMOC e patrocínio do banco BV, Petrocoque, Usiminas e TK Elevadores, ao todo são 20 vagas disponíveis. Na oficina, os participantes aprendem as principais etapas para produção de um curta-metragem, passando por aulas de criação de roteiro, produção, manuseio de equipamentos audiovisuais e gravação de um documentário, com roteiro e gravações feitos pelos próprios moradores e gravado na comunidade.

As aulas estão previstas para começarem em junho e acontecerão no Portinho Caruara (Rua Andrade Soares, nº 150 – Praça Portinho – Final da Avenida Principal). Ao todo serão 9 encontros, e os dias e horários das aulas serão definidos após encerramento das inscrições, a partir dos dados colhidos no formulário de inscrição, conforme disponibilidade da maioria.

Mais informações, através do WhatsApp (13) 99735-3473 (com Andressa) ou pelo Instagram do Querô @institutoquero.