CreativeSP levará dez produtoras e dois filmes brasileiros para o Festival de Berlim

O Governo de São Paulo levará uma comitiva de dez empresas para o Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), na Alemanha, realizado entre 15 e 25 de fevereiro. A iniciativa integra o programa CreativeSP, da Secretaria da Cultura, Indústria e Economia Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Com a iniciativa, o Estado busca promover a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro para São Paulo.

A comitiva paulista ainda apresentará dois filmes no Berlinale. Destaque para o lançamento mundial, na sessão Panorama, de “Betânia”, produzido pela Salvatore Filmes. O longa, que conta a história da personagem que dá nome ao filme e vive em uma região desértica, não muito longe da Amazônia, busca retratar algumas marcas da sociedade brasileira.

Outro destaque fica por conta de “Cidade; Campo”, produzido pela Dezenove Som e Imagens Produções. O filme, que será exibido na sessão Berlinale Encounters, retrata a vida de vários personagens que, pelos mais diversos motivos, precisam fazer a migração entre os ambientes urbano e rural.

Entre dezenas de estúdios e produtoras que se inscreveram, além da Salvatore Filmes e da Dezenove Som e Imagens Produções, foram selecionados: Som de Black Maria, Theoria Films Produção Audiovisual, TaBoo Films, O2 Play, FJ Productions, Mymama Entertainment, MA Filmes e Sato Company.

Focado em setores como tecnologia, inovação, entretenimento, cultura, audiovisual e literatura, o CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos das empresas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 2023, o CreativeSP levou 85 empresas para nove eventos internacionais. A expectativa é que o volume de novos negócios passe de R$ 400 milhões, além da geração de quase 8 mil empregos. Por conta dos bons resultados, a Secretaria da Cultura e a InvestSP anunciaram, no fim de 2023, a prorrogação do CreativeSP por mais cinco anos. O investimento será de R$ 33 milhões, com a previsão de um retorno 60 vezes maior e a geração de R$ 2 bilhões em negócios no setor cultural paulista.

Só para o primeiro semestre de 2024, estão previstas pelo menos mais quatro missões: SXSW (EUA), Game Developers Conference (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França) e Festival de Publicidade de Cannes (França). As inscrições para esses eventos já estão abertas e devem ser feitas pelo site da InvestSP.