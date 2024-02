Exibido em Cannes, “Moneyboys” estreia nos cinemas brasileiros

Quando olha para seu passado, sua infância na China, o diretor e roteirista C.B. Yi gosta de lembrar dos filmes do taiwanês Hou Hsiao Hsien. “Eu tive a infância mais livre que eu poderia querer, e gosto de olhar para trás com nostalgia. Nos primeiros filmes desse diretor, eu encontro lugares e traços do passado”. E são essas experiências que ele evoca em seu primeiro longa, “Moneyboys”, que chega aos cinemas brasileiros em 8 de fevereiro, com distribuição da Pandora Filmes.

Nascido na China, Yi passou a adolescência na Áustria, onde, posteriormente, estudou na Academia Vienense de Cinema. Ele se lembra de que na infância não havia crimes na pequena cidade onde vivia, que as pessoas podiam deixar a porta da casa aberta. Porém, para seu longa de estreia, ele pensou numa situação diferente, mais contemporânea.

“O filme lida com um problema muito específico, a migração de um jovem da China rural, mas para mim é uma história universal sobre relacionamentos interpessoais que poderiam acontecer em muitos lugares ao redor do mundo”. “Moneyboys” fez sua estreia mundial na mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes.

Trazer a história de Fei (Kai Ko) para a China rural era uma necessidade, pois o diretor, que também assina o roteiro do filme, não conseguia imaginar situar na Europa as situações retratadas ali.

Fei sustenta sua família como traficante, porém tudo muda quando percebe que eles aceitam o seu dinheiro, mas não a sua homossexualidade. Vivendo um relacionamento com Long (Yufan Bai), ele acredita que as coisas podem ser melhores, mas o reencontro com um antigo amor, Xiaolai (J.C. Lin), abala as certezas do protagonista.