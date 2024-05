IMS Paulista exibe filmes sobre a Revolução dos Cravos, que completa 50 anos, e o conflito entre Israel e Palestina

Para tratar do levante de 25 de abril de 1974, que pôs fim à ditadura fascista de Salazar em Portugal, o Cinema do IMS apresenta três pontos de vista audiovisuais sobre a Revolução dos Cravos e sua reverberação nos países que à época ainda eram suas colônias. Filmado entre 1974 e 1976, “Cenas da Luta de Classes em Portugal” (foto) registra os esforços antifascistas e anti-imperialistas de grupos de trabalhadores, camponeses e soldados da classe trabalhadora para derrubar o governo. O filme, dirigido pelos cineastas americanos Robert Kramer e Philip Spinelli, será exibido nos dias 10 de maio, às 20h, e 29 de maio, também às 20h.

“Liberdade para José Diogo”, de Luís Galvão Teles, documenta duas fases de um fato público ocorrido em Portugal, durante a revolução. Em 1974, José Diogo, um trabalhador rural de 36 anos, empregado como tratorista, matou seu patrão, Columbano Líbano Monteiro, depois de ser demitido de seu emprego, quando reivindicava seu direito de trabalhar. O documentário mostra o processo de julgamento de Diogo, da sua prisão até às audiências nos tribunais, interrompidas para a realização de um julgamento popular. O filme será projetado em 12 e 30 de maio, às 16h30. Nestes mesmos dias, às 18h, o cinema apresenta também “Independência” (2015), do cineasta angolano Fradique, que reúne depoimentos de militantes e guerrilheiros que lutaram pela libertação de Angola de Portugal, logo após a Revolução dos Cravos.

A história e a geopolítica também norteiam a nova edição da Sessão Mutual Films, marcada para 15 e 26 de maio. A programação cria diálogos entre dois filmes que, de perspectivas distintas, tratam sobre a história e as consequências do conflito entre Israel e Palestina. Clássico do cinema árabe, “Os Enganados” (1972) foi filmado pelo cineasta egípcio Tewfik Saleh, a partir do curto romance “Homens ao Sol” (1963), do escritor palestino Ghassan Kanafani. O longa retrata três refugiados palestinos que, no ano de 1958, tentam atravessar o deserto do Iraque para o Kuwait em busca de melhores condições de vida.

Realizado pelo cineasta norte-americano Lionel Rogosin, o documentário “Diálogo Árabe Israelense” (1974) apresenta uma conversa em Nova York entre dois amigos e ativistas sobre as histórias e os futuros de seus povos. O jornalista e dramaturgo progressista israelense Amos Kenan argumenta a favor da necessidade existencial de um Estado judeu, enquanto o poeta palestino Rashed Hussein indaga sobre a possibilidade de direitos iguais em um Estado único onde israelenses e palestinos possam conviver em paz. Os dois filmes da sessão foram restaurados em anos recentes pela Cinemateca de Bolonha, e suas cópias restauradas serão apresentadas no Brasil pela primeira vez.

Confira os horários e dias de cada sessão no site do IMS. Os ingressos podem ser comprados no site ingresso.com ou na bilheteria dos centros culturais para filmes do mesmo dia.

IMS Paulista

Avenida Paulista, 2424, São Paulo/SP – Tel.: (11) 2842-9120

Ingressos para as sessões: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)*

*A única exceção é a exibição da Sessão Mutual Filmes, no dia 15 de maio, seguida de debate com Arlene Clemesha, cuja entrada é gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes.