Documentário sobre Toquinho tem sessão especial no MIS com a presença do músico

Celebrando a carreira de mais de 50 anos do músico e compositor Toquinho, o documentário “Toquinho: Encontros e um Violão”, dirigido por Erica Bernardini, ganha uma sessão especial no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, na próxima quarta-feira (27), às 18h30, com entrada gratuita. Os ingressos são limitados e devem ser retirados na bilheteria do MIS uma hora antes da sessão. O evento, que contará com a presença do músico, marca o lançamento oficial da produção, um dos destaques da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano.

Com direção de Erica Bernardini, diretora artística do 19º Festival de Cinema Italiano, e produção da Arteon, o filme explora a trajetória de Toquinho, destacando parcerias musicais emblemáticas e momentos marcantes de sua vida. A narrativa é embalada por entrevistas e performances que celebram sua habilidade única como violonista e sua contribuição inestimável à música brasileira.

O documentário faz parte da celebração dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, promovido pela Embaixada da Itália e conta com o apoio do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo.