“Kaza Branca”, de Luciano Vidigal, terá estreia internacional no Festival de Torino, na Itália

Na semana do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, “Kaza Branca”, de Luciano Vidigal, terá sua estreia internacional no Festival de Torino, na Itália. O filme será exibido na cidade de Turim, no dia 28 de novembro, com a presença do ator Ramon Francisco, do produtor Roberto Berliner e do diretor Luciano Vidigal, primeiro diretor negro premiado na competição de longa de ficção do Festival do Rio.

Além de melhor direção, “Kaza Branca” também recebeu no Festival do Rio os prêmios de Melhor ator coadjuvante para Diego Francisco, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora, foi exibido na 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, esteve no 17° Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul e no Festival Janela do Recife, onde levou o Prêmio João Carlos Sampaio para Filmes Finissímos que Celebram a Vida. Nos próximos meses, o longa marcará presença no Festival de Torino, onde fará sua estreia internacional, além do Fest Ruanda, e nos nacionais Mostra de Cinema de Gostoso, Festival de Brasília e Mostra de Petrópolis.

Uma distribuição da Vitrine Filmes e produção da Sobretudo Produção, TvZero, Tacacá Filmes, Cavideo e Dualto, em coprodução com Riofilme, Canal Brasil, Telecine e Globo Filmes, o longa tem previsão de estreia comercial para 2025.

Inspirado em histórias reais, “Kaza Branca” acompanha Dé (Big Jaum), morador da periferia de Chatuba, que passa a viver com sua avó Dona Almerinda (Teca Pereira), diagnosticada com Alzheimer e com pouco tempo de vida. Dé, ao lado de seus dois amigos inseparáveis Adrianim (Diego Francisco) e Martins (Ramon Francisco), tenta aproveitar a convivência com a avó da melhor forma.

Com roteiro e direção de Luciano Vidigal, o filme é protagonizado por Big Jaum, Teca Pereira, Diego Francisco e Ramon Francisco. Premiado ator de filmes como “Tropa de Elite 2”, “Cidade dos Homens” e “Três Verões”, Luciano Vidigal já coleciona créditos como diretor de longas como “5x Favela: Agora por Nós Mesmos” e o documentário “Cidade de Deus: 10 Anos Depois”, todos em parceria com outros cineastas. O drama “Kaza Branca” é sua estreia na direção solo.

O elenco do filme ainda inclui o rapper L7nnon, DJ Zullu e Gi Fernandes (no ar com a novela “Mania de Você” e da série “Os Outros”), que estreiam nas telonas, além de Babu Santana, Roberta Rodrigues, Otavio Muller e Guti Fraga.