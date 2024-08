28º FAM anuncia seleção com 52 filmes de 15 países, em oito mostras competitivas

Foto: “Los Últimos”, de Sebastián Peña Escobar

A Associação Cultural Panvision divulgou os filmes selecionados para o 28º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024, que será realizado de 5 a 11 de setembro, na capital catarinense. Um dos mais tradicionais festivais de cinema do país reúne, nesta edição, 52 produções de 15 países: Argentina, Alemanha, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, EUA, França, Inglaterra, Israel, Itália, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela, sendo que alguns participam em coproduções. Do Brasil, estão representados 13 estados (Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e também o Distrito Federal.

Entre obras de animação, ficção, documentários, videoclipes, curtas e longa-metragens, a listagem apresenta 47 filmes que serão exibidos em sete das oito Mostras Competitivas deste ano, além dos cinco filmes da Mostra Projeto Rally Panvision, que serão produzidos em tempo real na Maratona Cinematográfica, durante a semana do festival, totalizando 52 filmes.

A mostra com maior participação internacional é a Mostra Curtas, que concentra 10 produções. Para as Mostras de Longas foram selecionados 6 filmes, sendo 4 ficções e 2 documentários; na Mostra Curtas Catarinenses são 6 filmes, vindos de Itapema/Porto Belo, Timbó, Florianópolis, Chapecó/Cunha Porã, Garopaba e Palhoça; na Mostra Infantojuvenil, 9; na Mostra Videoclipes, 5; na Mostra on-line, novidade este ano, 6, e na Mostra Work in Progress, composta pelos filmes em pós-produção, 5 obras.

O FAM 2024 teve mais de 800 produções inscritas e 17 curadores do Mercosul participaram da seleção. As exibições serão no CineShow do Beiramar Shopping, e as demais atividades do festival, no Majestic Palace Hotel. As questões sociais, música, meio ambiente e espiritualidade são os temas mais presentes nos filmes este ano. A Panvision destaca que 27 filmes possuem o Selo Marias de Cinema. O título simboliza o reconhecimento de filmes que retratam mulheres de maneira mais complexa, que traçam seus próprios caminhos e que, fugindo dos “padrões”, saem da sombra de personagens masculinos.

Os filmes concorrem ao Troféu Panvision pelo Júri Popular e Oficial, além de mais de R$ 100 mil em produtos e serviços das empresas especializadas em audiovisual parceiras da Panvision: Aktoro, CoolTunes, DOT, JLS, Link Digital, Media Mundus, Mistika, Naymovie e PluralTec. O melhor curta-metragem brasileiro escolhido por um júri formado por jornalistas e críticos de cinema ganhará o Prêmio Canal Brasil de Curtas e, além do troféu Canal Brasil, receberá R$15 mil em dinheiro.

O 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 é um projeto cultural produzido através da lei de incentivo à cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Tem o apoio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes através do Programa de Fomento ao Audiovisual, edital 2023 e do Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Tem o incentivo do Grupo Krona. Patrocínio Itaú Unibanco, com realização Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Confira abaixo a lista de produções selecionadas:

MOSTRA LONGAS

Aldo Baldin – Uma Vida pela Música, de Yves Goulart | Brasil, Urussanga, Florianópolis, Blumenau/SC; Porto Alegre/RS; São Paulo/SP; Belo Horizonte/MG; Rio de Janeiro/RJ; Alemanha, Stuttgart; Argentina, Buenos Aires; Inglaterra, Londres; Israel, Jerusalém; EUA, Nova York; | 2024 | 114 min | Documentário

Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 2023 | 107 min | Documentário

La Estrella que Perdí, de Luz Orlando Brennan | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 99 min | Ficção

Los Últimos, de Sebastián Peña Escobar | França; Paraguai; Uruguai, Asunción | 2023 | 90 min | Documentário

Por tu Bien, de Axel Monsú | Argentina, Misiones | 2024 | 77 min | Ficção

Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes | Brasil, Rio de Janeiro/RJ; Itália| 2024 | 92 min | Ficção

MOSTRA CURTAS CATARINENSES

CadaFalso, de Yohana Fukui | Brasil, Itapema; Porto Belo/SC | 15 min | 2024 | Ficção

Lições Marginais de um Manuscrito Clandestino, de François Muleka | Brasil, Brasília/DF; Florianópolis/SC | 2024 | 15 min | Experimental

No Mundo da Lua, de Cleiton Schlindwein | Brasil, Timbó/SC | 2024 | 15 min | Ficção

O que Fica, de Fabiane Bardemaker, Daniel Edu Mayer | Brasil, Chapecó; Cunha Porã/SC | 2024 | 9 min | Documentário

Sangria, de Henrique Schlickmann | Brasil, Florianópolis; Palhoça/SC | 2023 |14 min | Ficção

A Última Primavera, de Michelly Hadassa | Brasil, Garopaba/SC | 2024 | 15 min | Ficção

MOSTRA CURTAS

Buraco de Minhoca, de Marília Hughes Guerreiro, Cláudio Marques | Brasil, Salvador; Cairu/BA | 2024 | 14 min | Ficção

Engole o Choro, de Fabio Rodrigo | Brasil, Itaquaquecetuba/SP | 2023 | 12 min | Ficção

Los Desastres del Naufragio, de Hernán Velit | Peru, Lima | 2024 | 9 min | Documentário

La Hija de la Azafata, de Sofía Brihet | Argentina, Buenos Aires | 2023 | 8 min | Documentário

Hoje Eu Só Volto Amanhã, de Diego Lacerda | Brasil, Recife/PE | 2024 | 9 min | Animação

Luthier, de Carlos González Pénagos | Colômbia, Bogotá | 2023 | 12 min | Animação

Movimentos Migratórios, de Rogério Cathalá | Brasil, Salvador/BA | 2024 | 15 min | Ficção

Quarta-feira, de Maria Odara | Brasil, Recife/PE | 2024 | 9 min | Experimental

La Trampa, de Ferney Iyokina Gittoma | Colômbia; Portugal, Amazonas | 2024 |14 min | Experimental

Voz de Trompeta, de Pilar Smoje Gueico, David Monarte Serna | Chile, Santiago | 2023 | 12 min | Animação

MOSTRA INFANTOJUVENIL

Casa na Árvore, de Guilherme Lepca | Brasil, Curitiba/PR | 2024 | 9 min | Animação

Felícia e os Super-resíduos do Bem, de Laly Cataguases | Brasil, Belo Horizonte, Nova Lima/MGs; Campinas, São José dos Campos, Taubaté/SP; Rio de Janeiro/RJ; Goiânia/GO; Belém/PA | 2023 | 12 min | Animação

Festa para Duas, de Marina Polidoro | Brasil, Juiz de Fora/MG | 2023 |14 min | Ficção

Juzé, de Raquel Garcia | Brasil, Fortaleza/CE | 2023 | 11 min | Animação

Malu e a Máquina, de Ana Luiza Meneses | Brasil, Brasília/DF | 2023 | 14 min | Ficção

Maréu, de Nicole Schlegel | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 2023 | 11 min | Animação

Pororoca, de Fernanda Roque, Francisco Franco | Brasil, Juiz de Fora/MG | 2024 | 6 min | Ficção

Raffi, de Ricardo Villavicencio | Chile, Villarrica | 2023 | 7 min | Animação

O Último é Mulher do Padre, de Yasser Socarrás | Brasil, Florianópolis/SC | 2024 | 15 min | Ficção

MOSTRA ON-LINE

Apuntes Sobre La Muerte de Un Cine, de Iñaki Oñate | Argentina, Buenos Aires | 2023 | 21 min | Documentário

Diario de un Hombre a la Deriva, de Jose Ibañez | Chile, Valparaíso | 2024 | 65 min | Documentário

Feira da Ladra, de Diego Migliorini | Brasil, São Paulo/SP | 2023 | 16 min | Ficção

Hélio Melo, de Leticia Rheingantz | Brasil, Rio Branco/AC; São Paulo/SP | 2024 | 25 min | Documentário

Javyju – Bom Dia, de Cunha Rete, Carlos Eduardo Magalhães | Brasil, São Paulo/SP | 2024 | 25 min | Ficção

Pano pra Caetano, de Gabriel Lachowski | Brasil, Curitiba/PR | 2023 | 19 min | Ficção

MOSTRA VIDEOCLIPES

Gauchito Gil – Nacho Rocha, de Florencia Calcagno | Argentina, Buenos Aires; Uruguai, Maldonado | 2024 | 4 min | Ficção

Indivíduo: vida-morte-vida – Binarious feat Tom Suassuna, de Andressa Munizo | Brasil, Brasília/DF | 2024 | 4 min | Experimental

O Invisível – André Abujamra, de André Abujamra, Guga Lemes, Marcelo Nobre, Wagui Almeida | Brasil, Macapá/AP; São Paulo/SP | 2023 | 3 min | Documentário

Laguna Plena – Rimon Guimarães feat Tuyo, de Carlon Hardt, Rimon Guimarães | Brasil, Curirita/PB | 2024 | 4 min | Animação

Y Si Mañana Me Dan Muerte – DHOGO, de Pierina Espinoza, Edgar Tuaty | Venezuela, Mérida | 2023 | 4 min | Ficção

MOSTRA WORK IN PROGRESS

El Claro, de Maira Carrasco | Chile, Santiago | 2024 | 72 min | Ficção

Mala Sangre, de Gisela Sanchez | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 66 min | Documentário

Muña Muña, de Paula Morel Kristof | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 66 min | Ficção

Nem, de Juan Manuel Benavides | Colômbia, Santander; Boyacá; Cundinamarca | 2024 | Experimental

Verde Oliva, de Wellington Sari | Brasil, Curitiba/PR | 2024 | 89 min | Ficção

Os 5 filmes da Mostra Projeto Rally Panvision serão conhecidos pelo público somente na noite de Premiação do FAM 2024.