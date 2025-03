Inscrições abertas para o II Festival de Cinema de Diamantina

Estão abertas, a partir do dia 19 de março até 16 de abril, as inscrições para o II Festival de Cinema de Diamantina (FCD), que será realizado no período de 17 a 20 de setembro, na histórica cidade mineira, portal do Vale do Jequitinhonha. As inscrições são gratuitas, abertas a diretores e diretoras de todo o Brasil.

A consulta ao regulamento e o encaminhamento de inscrições devem ser feitos no site do FDC, cinediamante.com.br. Os filmes podem ser enviados em qualquer formato de captação e deverão ter sido finalizados em até dois anos, contados do prazo de abertura das inscrições. Para se inscrever, os proponentes devem enviar uma cópia do filme via link de hospedagem online, através de site de compartilhamento de vídeo. Todas as obras serão submetidas a uma seleção preliminar, a cargo da curadoria do festival.

Patrimônio Mundial reconhecido pela UNESCO em 1999, Diamantina é tradicional ponto turístico de Minas Gerais, referência em eventos musicais, sedia o Festival de História (fHist) desde 2011 e foi cenário de inúmeros filmes e novelas de projeção nacional – de “Xica da Silva”, de Cacá Diegues, passando pela consagrada “Irmãos Coragem” e a série “Cura, por Joaquim, o Tiradentes”, de Marcelo Gomes, a “Dança dos Bonecos”, de Helvécio Ratton, entre outros.

O II Festival de Cinema de Diamantina é realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio institucional do Governo Federal, operacionalizado via Edital LPG 04 / 2023, do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Produzido pela Almôndega Filmes, o projeto tem a parceria da UFVJM, do Festival de História (fHist), da Dupla Produções e apoio da Prefeitura de Diamantina.