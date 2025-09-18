“Nova Éden”, longa de Aly Murtiba, entra na reta final de gravação, no Paraná
O longa-metragem “Nova Éden” está em etapa final de gravação, no Paraná. A obra, dirigida por Aly Muritiba (“Deserto Particular”, “Para minha Amada Morta”, “A Fábrica”, entre outros), teve locações nas cidades de Pinhais, Morretes e Curitiba. Com roteiro original assinado por Aly Muritiba, Henrique dos Santos e Alice Marcone, o longa de folk horror encerra as filmagens em 20 de setembro. A produção é da Muritiba Filmes e Grafo Audiovisual, com coprodução da Paramount Pictures e Mañana Films, além da produção associada e distribuição pela Olhar Filmes.
A trama conta a história de Damião (Welket Bungué), que chega à uma comunidade de imigrantes europeus, em meados da década de 1920. A população local não recebe bem o novo padre e ele logo percebe que forças sinistras e muitos mistérios pairam sobre a comunidade.
O elenco conta com Welket Bungué (Damião), Gabriela Pousa (Cecília), Zahỳ Tentehar (Inez), Lourinelson Wladimir (Roque), Clarissa Kiste (Catarina), Camila Morgado (Rita) e Otávio Linhares (Francisco), entre outros.