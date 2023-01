“Bandida: a Número um da Rocinha” encerra as filmagens

Terminaram as filmagens de “Bandida: a Número um da Rocinha”, longa-metragem dirigido por João Wainer (“A Jaula”). A ficção foi rodada ao longo de cinco semanas no Pavão-Pavãozinho, comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, e na comunidade Cascatinha, em Vargem Grande, na zona oeste. O filme oferece um mergulho na violência urbana da cidade nos anos 1980. A produção é da Paris Entretenimento, em coprodução com TX Filmes, Claro e Telecine, e apoio da Riofilme. A Paris Filmes assina a distribuição, com previsão de estreia nos cinemas para 2023.

A atriz e cantora Maria, que foi criada na comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio, estreia nos cinemas como protagonista do longa-metragem. Narrado em primeira pessoa, o filme acompanha a trajetória de Rebeca, que aos nove anos é vendida pela avó para um bicheiro que mandava na comunidade. Ela acompanha de perto a mudança de poder, tomado pelo tráfico, e se torna mulher do chefe do crime, Pará (Jean Amorim). Depois da morte do marido, torna-se a chefe da quadrilha. Uma rotina de crimes, violência, drogas e amor.

O elenco de “Bandida: a Número um da Rocinha” conta também com Milhem Cortaz, interpretando Seu Amoroso, bicheiro da comunidade, Wilson Rabelo (“Bacurau”), MC Marechal, JP Rufino, Natália Lage, Natália Deodato, Thaís Gullin, entre outros. A jovem Michely Gabriely, influenciadora digital do perfil @filhasiincera, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Tik Tok, faz sua estreia nos cinemas vivendo Rebeca quando criança. O longa conta com a participação do cantor Otto, na pele do traficante Del Rey da Rocinha. O roteiro é assinado por Patricia Andrade, Cesar Gananian, João Wainer e Thais Nunes. O filme é baseado no livro “A Número Um”, da escritora Raquel de Oliveira.