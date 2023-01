Inscrições abertas para oficinas gratuitas da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes

A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes está recebendo inscrições para as atividades gratuitas que integram o seu Programa de Formação Audiovisual. São 12 ações, dentre oficinas, lab e masterclasses, que apresentam diversificadas abordagens da linguagem e fazer cinematográfico, voltadas para crianças, jovens e adultos. Ao todo, são 445 vagas para atividades que buscam promover a formação e capacitação técnica para o mercado de cinema e oferecer oportunidades para nova geração de atores e realizadores. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro pelo site www.mostratiradentes.com.br.

Para o público adulto serão oferecidas cinco oficinas. O Desenho Criativo de Produção na Realização Audiovisual será ministrada por Mário Borgneth, com o intuito de desenvolver os conceitos básicos do processo de produção audiovisual a partir do ponto de vista do produtor-executivo. Elaboração e Financiamento de Projetos Audiovisuais, oficina comandada por Guilherme Fiúza, propõe um estudo da formatação e dos fundamentos para elaboração de projetos do setor. Atuação e Cinema, com o instrutor Renan Rovida, e Monólogos para Cinema, com Bárbara Colen, buscam desenvolver habilidades e instrumentalizar atrizes, atores e interessados em atuação e direção. Por fim, o Laboratório de Projetos de Documentário – Lab | Imersão Docbrasil, com Cleber Eduardo, vai proporcionar encontros reflexivos com uma imersão nas ideias, escolhas, caminhos e dificuldades de cada um dos quatro projetos selecionados, sempre abordados por suas particularidades e potencialidades estéticas.

Crianças e adolescentes, de 11 a 15 anos, poderão participar da oficina Cinema, Artes Plásticas e Coletividade, com Dani Penna, que vai resultar numa instalação urbana progressiva na praça da cidade. A ideia é estimular de forma lúdica a reflexão sobre as relações entre o fazer artístico e a importância da coletividade. Interpretação e Jogos Teatrais, ministrada por Eliane Abreu, também é voltada para o público jovem, de 12 a 17 anos, buscando despertar a presença do ator e desenvolver autonomia e criatividade cênica. E o ator Guga Coelho será o instrutor da oficina Iniciação Audiovisual – Criando Futuros Artistas que vai oferecer aos jovens, de 12 a 17 anos, uma oportunidade de conhecer o universo audiovisual e todas as áreas que são necessárias para a criação de um filme.

Também estão no Programa de Formação Audiovisual três masterclasses: O Conceito Gonçalves, a Direção de Arte e a Arte Preta, com Alda Gonçalves, Gerente de Arte nos Estúdios Globo e filha do ator Milton Gonçalves; “Em Busca de um Personagem”, com a premiada autora Rosane Svartman; e Introdução e Vocabulário Básico de Roteiro, com a roteirista Renata Sofia.