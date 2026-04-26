Panvision assina acordo de cooperação internacional com o Instituto Nacional do Audiovisual do Paraguai

A Associação Cultural Panvision e o Instituto Nacional do Audiovisual do Paraguai (INAP) formalizam um acordo de cooperação internacional, marcando um novo marco na integração do setor audiovisual latino-americano. A assinatura ocorreu na última quarta-feira, 22, na Embaixada da República do Paraguai, em Buenos Aires, em uma cerimônia que reuniu representantes de ambas as instituições, membros da missão diplomática paraguaia em Buenos Aires e o Embaixador do Paraguai na Argentina.

O acordo surge da convergência das filosofias e metodologias desenvolvidas pela Ecovision — uma iniciativa de produção audiovisual sustentável promovida pela Panvision — e dos planos estratégicos que o INAP vem consolidando nos últimos anos para fortalecer a indústria audiovisual paraguaia.

O objetivo central do acordo é promover modelos de desenvolvimento sustentável para o setor, construídos em diálogo com as realidades, o potencial e as particularidades criativas da região.

A cerimônia contou com as presenças de Marilha Naccari, presidente da Panvision, e Christian Andrés Gayoso Rojas, diretor executivo do INAP. Alejandra Marano e Gustavo Castro participaram representando a Ecovision. Também participaram membros da Missão Diplomática do Paraguai em Buenos Aires e a embaixadora da República do Paraguai na República Argentina, Helena Felip.