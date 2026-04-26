“Paper Tiger”, de James Gray, produzido pela RT Features, é selecionado para o Festival de Cannes

“Paper Tiger”, novo filme produzido pela RT Features, em parceria com a Leone Film Group e Keep Your Head Productions, dirigido por James Gray, estará na competição oficial do Festival de Cannes deste ano. A obra, recém-adquirida pela Neon, é a terceira parceria entre a RT Features e o diretor americano e conta com Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller no elenco principal. No Brasil, o filme tem distribuição da Diamond Films.

A trama acompanha dois irmãos que, em busca do sonho americano, envolvem-se em uma operação duvidosa e são arrastados para um submundo de corrupção e violência. À medida que se tornam alvos da máfia russa, o vínculo entre eles começa a se desgastar, tornando uma traição impensável em ameaça real.

Gray é um rosto conhecido no Festival de Cannes há muitos anos. Ao longo de sua filmografia, ele teve cinco obras selecionadas pelo festival: “Armageddon Time”, “Era Uma Vez em Nova York”, “Amantes”, “Os Donos da Noite” e “Caminho sem Volta”. “Paper Tiger” marca seu sexto longa na Croisette.