Fundação CSN divulga vencedores da 4ª edição do programa Histórias que Ficam

A Fundação CSN divulgou nesta quarta-feira, 20 de dezembro, os projetos premiados na 4ª edição do Histórias que Ficam, programa de fomento à produção de documentários de impacto. Os quatro selecionados são: “Aqui não entra luz”, com direção de Karol Maia e produção da Apiário Estúdio; “Boy”, dirigido por Michel Carvalho e produzido pela Claraluz Filmes; “Corpo e Alma”, dirigido por Carlos Nader e produzido pela Já Filmes; e “Encontrando Norma”, sob direção de Lívia Perez e produção da Doctela.

Os proponentes dos projetos vencedores receberão até R$ 500 mil cada, ao longo do período de duração do programa, para a finalização das obras. O programa inclui, ainda, consultorias criativas e residências artísticas com os selecionados. A 4ª edição do programa Histórias que Ficam recebeu recorde de inscrições, com 352 projetos, de todas as regiões do país.