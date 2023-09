FAM premia os vencedores da 27ª edição

Com o cinema lotado, a Cerimônia de Premiação entregou o Troféu Panvision aos vencedores na noite desta quarta-feira, 27, no CineShow do Beiramar Shopping, encerrando quase 80 atividades e mais de 145 horas de programação, realizadas, além do CineShow, no Majestic Palace Hotel e no IFSC/Campus Florianópolis.

Antes da premiação foram exibidos cinco curtas-metragens produzidos durante a Oficina de Audiovisual para Povos Originários, inédita no FAM e ministrada pelo documentarista boliviano Iván Molina, de origem Quechua. Participaram realizadores audiovisuais dos povos Guarani/Kaiowá e Guarani/Mbya, Kaingang, Laklãnõ Xokleng, Terena, Quechua e Parintintin, vindos do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Dois documentários são os vencedores da Mostra Longas Ficção e Documentário, entre seis filmes selecionados do Brasil, Colômbia e Peru. O Júri Oficial premiou como Melhor Filme “Este Fue Nuestro Castigo” (foto), de Luis Cintora, do Peru, sobre as memórias de um conflito armado na comunidade alto-andina de Hualla, três décadas depois do período de violência. O Júri Popular escolheu o brasileiro “Amanhã”, de Marcos Pimentel, que também revive um período, desta vez para ver como estão crianças de um conjunto de favelas em Belo Horizonte 20 anos depois.

A animação “Diafragma”, de Robson Cavalcante, de Alagoas, venceu como Melhor Filme nas duas categorias da Mostra Curtas, pelo Júri Oficial e Popular, entre 25 filmes selecionados. O filme trata do processo de perda da visão de um menino, por causa da diabetes. O Júri também concedeu Prêmio Especial a “Caradeloca”, de Cinthia Varela, da Argentina; e Menção Honrosa para “Foi um Tempo de Dor”, de Vinicius de Oliveira e Thiago Nunes.

Na Mostra Curtas Catarinense, o Melhor Filme pelo Júri Oficial é “Adorável Evolução”, de Jordana Beck, de Florianópolis. A diretora contou que não imaginava receber o prêmio, além de destacar que o curta foi seu primeiro filme na direção.

Seguindo a premiação da Mostra Curtas Catarinense, “Mar que nos Rodeia”, de Beatriz Silva, de Balneário Camboriú, levou três prêmios: Prêmio Especial do Júri, Júri Popular e Menção Honrosa do Júri Especial Imprensa Catarinense, que escolheu ainda o filme “Plutão”, de Paula Chiodo, de Florianópolis, como o principal vencedor.

A animação “Con Un Ovillo de Lana”, de Belén Ricardes, da Argentina, ganhou o prêmio do Júri Oficial na Mostra Infantojuvenil. O Prêmio Especial Júri Oficial foi para “Memórias da Infância”, realizado por alunas e alunos da EMEF Manuel Pereira Ramalho, de Ribeirão Vermelho/MG. O Júri Popular escolheu a ficção “Sobre Amizade e Bicicletas”, de Julia Vidal, de Curitiba/PR.

A Mostra Videoclipes teve como vencedores pelo Júri Oficial “Ode à Dali – Omar”, de Guilherme Jardim e Samuel Fávero, de Belo Horizonte/MG, e “My Meisie – Winnit”, de Pedro H. M. Marques, de Diadema/SP, pelo Popular.

Na mostra de filmes em finalização, a Work in Progress – WIP, os escolhidos foram o argentino “Lo Que Queda”, de Mariel Escobar, pelo Júri Oficial, cujo troféu foi recebido pela produtora do filme, Florência Paz Domínguez, que agradeceu a oportunidade e lembrou o momento político na Argentina, que está sob o poder de um presidente que ameaça o INCAA e o Ministério da Cultura.

O Prêmio RECAM – Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul pelo Júri Oficial foi para “A Menina e o Mar”, de Gabriel Mellin, do Rio de Janeiro. Também foram concedidas três Menções Honrosas, a “Con Un Ovillo de Lana”, de Belén Ricardes, da Argentina; “Porcelanas”, de Flora Campero, da Argentina; e “Agosto dos Ventos”, de Paulo Antunes, de Montes Claros/MG.

Após a cerimônia, o público lotou a sala de cinema para assistir ao longa-metragem “Porto Príncipe”, de Maria Emília de Azevedo, com sala extra para comportar o público que fez fila para acompanhar o filme catarinense.

Confira a lista completa de premiados do FAM 2023:

MOSTRA LONGAS FICÇÃO E DOCUMENTÁRIO

Júri Oficial:

Este Fue Nuestro Castigo, de Luis Cintora | Peru, Hualla/Ayacucho

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

Naymovie – Prêmio Edina Fujii – CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria

Dot – Serviços de Finalização de Imagem

CoolTunes – Serviços de pós-produção de áudio

Júri Popular:

Amanhã, de Marcos Pimentel | Brasil, Belo Horizonte/MG

Troféu Panvision

MOSTRA CURTAS

Júri Oficial:

Diafragma, de Robson Cavalcante | Brasil, Maceió/AL

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

ESTÚDIO JLS – 16 horas de locação de estúdio de mixagem

PLURALTEC – 1 Curso da Plural Tec

Naymovie – Prêmio Edina Fujii – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria

Prêmio Especial do Júri:

Caradeloca, de Cinthia Varela | Argentina, Buenos Aires

Troféu Panvision

Menção Honrosa:

Foi um Tempo de Dor, de Vinicius de Oliveira e Thiago Nunes | Brasil, Plano Piloto; Taguatinga/DF

Júri Popular:

Diafragma, de Robson Cavalcante | Brasil, Maceió/AL

Troféu Panvision

MOSTRA CURTAS CATARINENSE

Júri Oficial:

Adorável Evolução, de Jordana Beck | Brasil, Florianópolis/SC

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

LinkDigital – Encode DCP de 1 curta-metragem

Navega – 1 curso online da plataforma Navega

Cinesupport – Locação de equipamentos de iluminação, acessório e maquinaria

Aktoro – Preparação de elenco, para curta-metragem (Até 6 atores)

Prêmio Especial do Júri:

Mar que Nos Rodeia, Beatriz Silva | Brasil, Balneário Camboriú/SC

Troféu Panvision

Júri Popular:

Mar que Nos Rodeia, de Beatriz Silva | Brasil, Balneário Camboriú/SC

Troféu Panvision

Júri Imprensa Catarinense:

Plutão, de Paula Chiodo | Brasil, Florianópolis/SC

Troféu Panvision

Menção Honrosa Júri Imprensa Catarinense:

Mar que Nos Rodeia, de Beatriz Silva | Brasil, Balneário Camboriú/SC

MOSTRA INFANTOJUVENIL

Júri Oficial:

Con Un Ovillo de Lana, de Belén Ricardes | Argentina, Morón/Buenos Aires

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

LinkDigital – Encode DCP de 1 curta-metragem

Naymovie – Prêmio Edina Fujii – CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria

Prêmio Especial Júri Oficial:

Memórias da Infância, de Alunas e alunos EMEF Manuel Pereira Ramalho, Ribeirão Vermelho, MG/Projeto Animação/IMA | Brasil, Ribeirão Vermelho/MG

Troféu Panvision

Júri Popular:

Sobre Amizade e Bicicletas, de Julia Vidal | Brasil, Curitiba/PR

Troféu Panvision

MOSTRA VIDEOCLIPES

Júri Oficial:

Ode à Dali – Omar, de Pedro H. M. Marques | Brasil, Diadema/SP

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

Naymovie – Prêmio Edina Fujii – CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria

Júri Popular:

My Meisie – Winnit, de Guilherme Jardim, Samuel Fávero | Brasil, Belo Horizonte/MG

Troféu Panvision

WIP – Work in Progress

Júri Oficial:

Lo Que Queda, de Mariel Escobar | Argentina, Quequén/Buenos Aires

Troféu Panvision + Prêmio Apoiador

MEDIA MUNDUS – Serviços de tradução, legendas e processamento

Centauro – R$ 15.000,00 em serviços (exceto dublagem)

Mistika – Serviços de finalização de imagem (prêmio com validade de 1 ano)

Júri Popular:

Adiós al Amigo, de Ivan David Gaona | Colômbia

Troféu Panvision

Prêmio RECAM

Júri Oficial:

A Menina e o Mar, de Gabriel Mellin | Brasil, Rio de Janeiro/RJ

Certificado + 250 dólares + Legendagem em espanhol ou português + Cópia acessível para pessoas cegas e surdas + Convite para circular na rede de salas digitais do Mercosul e circuito comercial RECAM durante 2024.

Menção Honrosa:

Con Un Ovillo de Lana, de Belén Ricardes | Argentina

Porcelanas, de Flora Campero | Argentina, Buenos Aires

Agosto dos Ventos, de Paulo Antunes | Brasil, Montes Claros/MG