Cineasta Petrus Cariry ganha mostra na Caixa Cultural Rio de Janeiro

A Mostra Petrus Cariry: Imagem, Tempo e Poesia chega à Caixa Cultural Rio de Janeiro neste sábado, 30 de setembro, e vai até 6 de outubro, com a exibição de todos os sete longas-metragens do diretor cearense e quatro masterclasses na programação. O evento marca a abertura do cinema do espaço. A temática da mostra realça o estilo marcante das obras de Petrus Cariry, que combina tempo e realidade, representando-os de maneira poética, além de abordar a dureza da vida de personagens socialmente emblemáticos, que traduzem uma contemporaneidade em transe e, de certo modo, distópica. “Mais Pesado é o Céu” (foto), seu longa mais recente e inédito, conquistou quatro prêmios no Festival de Gramado deste ano e será exibido no dia 6 de outubro, às 18h. Protagonizado por Matheus Nachtergaele e Ana Luiza Rios, a trama acompanha Antônio e Teresa, que acolhem uma criança abandonada, iniciam uma jornada pelas estradas e compartilham um passado que está nas memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa.

Petrus Cariry surgiu na ebulição cinematográfica brasileira das duas primeiras décadas do século XXI e se destaca entre os nomes de sua geração por seu rigor técnico e estético, com uma linguagem autoral que ressalta os cenários do Nordeste brasileiro.