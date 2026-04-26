Começam as gravações de documentário sobre a histórica turnê de Gilberto Gil e Rita Lee

Foto © Andréa Testoni/Zuppa Filmes

Em sua estreia no cinema, o cantor e compositor Zé Ibarra será o narrador de “Refestança: Diário, Fotos e Música” (título provisório), no qual o diretor Vinícius Reis (“Homem Onça”, “Praça Saens Peña”) reconstitui a turnê que Rita Lee e Gilberto Gil fizeram em 1977. Ibarra encarna o repórter e fotógrafo de 23 anos, personagem misto de real e ficcional que, por um mês, viajou por oito capitais brasileiras com Rita, Gil e seus grupos, Tutti Frutti e Refavela.

O longa-metragem é um documentário feito a partir de cenas e entrevistas da época, reunindo super-8, 16mm, reportagens e as cerca de 600 fotos que o fotógrafo Antônio Carlos Miguel fez para o Jornal de Música nos anos 1970.

Produzido pelo Ventre Studio, Trema, Tacacá e Uno Filmes, em coprodução com Globo Filmes, GloboNews e a portuguesa BRO Filmes, “Refestança” será distribuído no Brasil pela O2Play e chegará aos cinemas em 2027, no aniversário de 50 anos do encontro e do álbum ao vivo lançado por Rita e Gil.