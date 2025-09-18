Terror “Apanhador de Almas”, com Klara Castanho e Duda Reis, chega aos cinemas

“Apanhador de Almas” estreia nesta quinta-feira, 18 de setembro, levando o terror brasileiro para 58 cinemas, em 36 cidades do Brasil, com distribuição da Retrato Filmes. Além de Klara Castanho e Duda Reis, o longa traz em seu elenco Angela Dippe, Larissa Ferrara, Jessica Córes e Priscila Sol.

O filme é apenas o segundo terror brasileiro a chegar aos cinemas em 2025, e reforça a presença da produção nacional dentro de um dos gêneros mais populares entre os espectadores brasileiros. Inspirada na obra de H.P. Lovecraft, a trama acompanha um grupo de amigas aprendizes na arte da bruxaria, que decidem viajar para testemunhar um ritual sobrenatural, e acabam presas em um jogo de vida ou morte.

Com direção de Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., “Apanhador de Almas” é produzido pela Iron Chest Films.