Estreia documentário com Noam Chomsky e Celso Amorim

“Utopia Tropical”, o novo documentário de João Amorim, estreia nos cinemas no dia 7 de março, com a distribuição da O2 Play. O filme aborda o surgimento dos governos de esquerda da América Latina nas últimas décadas.

A obra propicia uma experiência envolvente e instigante – mergulhando nas complexas relações Brasil-EUA e nas nuances da política latino-americana.

Produzido pela Amorim Filmes, “Utopia Tropical” é um mergulho nas complexidades latino-americanas através de conversas entre Noam Chomsky e Celso Amorim. Este documentário é visualmente enriquecido por animações de César Coelho, fundador do Anima Mundi, e uma pesquisa detalhada de imagens de arquivo. A narrativa é costurada com uma trilha sonora original de Filipe Rasta e inclui canções icônicas de Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso, adicionando uma camada rica de cultura musical brasileira à história de luta e esperança da região.

O documentário traz Chomsky e Amorim analisando as consequências das mudanças para as minorias, as populações afrodescendentes e indígenas, além de seus efeitos no meio ambiente e na economia dos países latino-americanos.

“Utopia Tropical” passou pelo Festival do Rio, Festival de Brasília, Mostra de São Paulo e Festival de Havana e foi selecionado para o Festival Indie Independente de Madrid, Festival de Cinema Brasileiro de Paris, FIFDH, Festival Independente de Cinema da Europa e London Director Awards. O filme também recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Caribbean Sea International Film Festival, na Venezuela, e no Portugal Indie Film Festival.