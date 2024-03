CineSesc traz mostra de filmes que celebram a atriz alemã Sandra Hüller

Foto: “Exílio”, de Visar Morina

Comemorando o mês das mulheres, o Sesc São Paulo e o Goethe-Institut São Paulo trazem para o CineSesc, com exclusividade, a mostra Sete Vezes Sandra Hüller.

De 7 a 12 de março , Sandra Hüller, uma das atrizes mais celebradas do cinema contemporâneo, mostra sua versatilidade nas escolhas dos papéis, em sete longas lançados nos cinemas entre 2016 e 2024, incluindo “Sisi e Eu”, de Frauke Finsterwalder, ainda sem estreia no Brasil.

A mostra traz uma cuidadosa seleção de produções cinematográficas atuais que contam com a participação marcante da atriz. Além dos filmes nomeados ao Oscar, “Anatomia de uma Queda” e “Zona de Interesse”, a mostra traz também produções menos conhecidas, que não tiveram distribuição no Brasil. A abertura acontece no dia 7 de março, às 20h30, no CineSesc, com a exibição do filme “Sisi e Eu”. A retirada de ingressos deve ser feita a partir das 19h, na bilheteria do cinema.

Sandra Hüller faz parte da seleta lista de atrizes alemãs que ganharam o Prêmio do Cinema Europeu e o Urso de Prata de Melhor Atriz, prêmios máximos da Academia Europeia de Cinema e do renomado Festival Internacional de Cinema de Berlim. Ganhou o César de Melhor Atriz por “Anatomia de uma Queda” e concorre ao Oscar, na mesma categoria, pelo mesmo filme.

Aos 45 anos, a atriz segue em carreira ascendente, que começou há 25 anos no teatro, onde conquistou reconhecimento por sua interpretação impactante e autêntica. No cinema, seu primeiro papel de destaque foi em 2006, quando protagonizou “Requiem” e garantiu seus primeiros prêmios no Festival de Cinema de Berlim e no Prêmio de Cinema Alemão. Em 2014, ela voltou aos holofotes após vencer o Prêmio de Cinema Alemão como Melhor Atriz Coadjuvante em “Finsterworld”. Dois anos depois, ela se consagrou como um dos principais nomes do cinema alemão em atividade ao vencer o Prêmio do Cinema Europeu por “Toni Erdmann”, da diretora Maren Ade.

Em 2019, ela compôs o elenco de “Sibyl”, de Justine Triet, e “A Jornada”, de Alice Winocour. Quatro anos depois, ela volta a trabalhar com Triet em um dos principais títulos desta temporada, “Anatomia de uma Queda”, que lhe rendeu sua segunda vitória no Prêmio do Cinema Europeu.

Além das exibições, Sete Vezes Sandra Hüller recebe um encontro como parte do projeto Cine Psiquê, que propõe debates sobre psicanálise e humanidades, no dia 11/03, logo após a exibição do filme “Anatomia de uma Queda”, com as presenças dos psicanalistas Monica Seincman, Pedro Ambra e mediação do jornalista Cunha Jr. O Cine Psiquê tem entrada gratuita com retirada de ingressos 1h antes na bilheteria do cinema.