1ª Mostra de Cinema de Curvelo recebe inscrições de curtas

A cidade mineira de Curvelo, localizada a 170 km de Belo Horizonte, prepara-se para sediar sua primeira mostra de cinema. Nos dias 6 e 7 de abril, a programação da SerTão Gente! transformará a Praça Central do Brasil em uma sala de cinema ao ar livre, onde serão exibidos filmes nos formatos de longa e curta-metragem. As inscrições de produções com até 20 minutos de duração estão abertas e podem ser feitas gratuitamente, até o dia 18 de março, através do link https://forms.gle/ZcbaBiPgvPNAGFSy9.

Podem ser inscritas produções audiovisuais produzidas no estado de Minas Gerais e finalizadas a partir de 2019, nos gêneros experimental, documental, ficção e animação. Além de curtas-metragens, a 1ª Mostra de Cinema de Curvelo SerTão Gente! aceitará trabalhos em formato de clipe musical, vídeo teatro e videoarte. Cada proponente pode submeter até dois trabalhos, sendo que uma parte das vagas é reservada para produções com conexão direta com Curvelo ou com outras cidades que estejam a um raio de 200km do município curvelano.

No ato da inscrição, o responsável deve indicar o link do filme, dispensando a postagem da cópia física. Para fins de exibição e acessibilidade do filme, é recomendado que a produção tenha legenda em português. Após o preenchimento do formulário, a produção inscrita será avaliada pela curadoria da mostra, assinada pelo jornalista e crítico de cinema Marcelo Miranda. Ao todo, serão selecionados dez trabalhos para serem exibidos na mostra, que serão exibidos juntamente com dois longas-metragens convidados. As sessões de cinema serão realizadas nos dias 6 e 7 de abril, a partir das 19h, na Praça Central do Brasil. Além da exibição de longas e curtas-metragens, a programação da mostra contará com a oferta gratuita de minicurso e oficina.

A 1ª Mostra de Cinema de Curvelo SerTão Gente! é idealizada e realizada pela produtora cultural Wal Rocha, com recursos do Edital de Chamamento Público para o Audiovisual, da Lei Paulo Gustavo em Curvelo. O projeto marca a estreia do município no circuito mineiro de mostras e festivais, celebrando e valorizando a cultura de Minas Gerais.