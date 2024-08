Protagonizado por Koji Yakusho, “Família” chega aos cinemas brasileiros

Koji Yakusho é protagonista do drama “Família”, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 15 de agosto, com distribuição pela Sato Company. Ícone do cinema japonês, o ator ficou mundialmente conhecido por “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024 e que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no 76º Festival de Cinema de Cannes.

“Família” é o 23º filme da carreira de Yakusho, que também tem em sua filmografia “Três Dias que Mudaram Tudo” (2023), “Sob o Céu Aberto” (2020), “13 Assassinos” (2010), “Babel” (2006), “Memórias de uma Gueixa” (2005), entre outros.

Com direção de Izuru Narushima, “Família” aborda os laços de afeto que unem as pessoas e formam uma “família” improvável, e trata também sobre a imigração de brasileiros no Japão.

No longa, Yakusho interpreta Seiji Kamiya, um artesão que vive sozinho, trabalhando com cerâmica, cuja mulher morreu há um tempo. Seu filho Manabu (Yoshizawa) vive na Argélia, onde trabalha como engenheiro numa grande empresa e se casou com uma refugiada, Nadia (Malyka Ali), que tem uma história de força e superação, desde que ficou órfã ainda criança.

Quando Manabu conta que quer abandonar o trabalho e voltar para o Japão para trabalhar como o pai como ceramista, Seiji acha arriscado para o futuro do casal, mas Nadia embarca na ideia para tentar uma nova vida e uma nova família ali.

No Japão, eles conhecem Marcos (Lucas Sagae), um jovem brasileiro que vive num conjunto habitacional Ho-oka, onde sofre um acidente quando está fugindo de uma gangue e acaba sendo ajudado por Seiji e sua família. O rapaz, por sua vez, foi para o Japão aos 5 anos com os pais, que esperavam fazer uma vida melhor no país. Como nada disso aconteceu, Marcos odeia os japoneses. Esse grupo irá formar uma espécie de família, com a qual vão tentar superar juntos as diferenças do presente e as marcas do passado e conviver encontrando empatia e forças mútuas para seguir em frente.

Para o público brasileiro, “Família” traz elementos ainda mais interessantes, ao abordar o fenômeno da imigração e suas consequências tanto sociais e políticas quanto na vida pessoal das personagens. A comunidade brasileira tem um papel fundamental dentro do longa e, especialmente Marcos, que irá transformar a vida do protagonista.

Sagae (Marcos) e Fadile Waked (namorada de Marcos) são brasileiros vivendo no Japão. Ambos foram selecionados por testes de elenco e se mostram excelentes intérpretes em sua estreia no cinema. O longa também conta com a participação do brasileiro Alan Shimada, do grupo de rappers brasileiros Green Kids.