Lúcia Murat lança novo filme, “O Mensageiro”

Depois de fazer sua première mundial no Festival de Lima e passar pela 47ª Mostra de Cinema São Paulo e pelo Festival do Rio, o filme “O Mensageiro”, da diretora Lúcia Murat, estreia nos cinemas brasileiros no dia 15 de agosto. Com uma trama que se passa durante a ditadura militar no país, em 1969, o longa narra a história de um soldado que aceita levar uma mensagem de uma presa política para sua família.

Filmado no final da pandemia, “O Mensageiro” tem Valentina Herszage no papel de Vera, presa política durante a ditadura militar. Na prisão, a jovem de classe média conhece o soldado Armando (interpretado por Shi Menegat), que decide levar uma mensagem para sua família. Georgette Fadel interpreta a mãe de Vera e Floriano Peixoto, seu pai.

Com produção da Taiga Filmes, coprodução do Canal Brasil, do Telecine e da produtora argentina Cepa, e distribuição da Imovision, o projeto tem o apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa através da Lei Paulo Gustavo. “O Mensageiro” foi realizado após ser premiado através do Edital de Cultura de Niterói de 2020. Além disso, foi premiado pelo júri internacional no Festival de Guiões de 2021, em Portugal, e em 2022 foi selecionado para apoio no mercado internacional do Projeto Paradiso e, no Guadalajara Constrye, levou o prêmio de pós-produção do WIP.

Durante os meses de junho e julho, a diretora Lúcia Murat promoveu sessões exclusivas para estudantes de escolas públicas de ensino médio e universitários do Estado do Rio, com debates com equipe e elenco sobre a memória da ditadura nos tempos atuais. Ao todo, foram realizadas 20 exibições gratuitas antes do lançamento oficial.