Últimos dias de inscrições para o curso Documentário – Da teoria à prática, ministrado por Deborah Osborn e Flavia Guerra

O curso “Documentário – Da teoria à prática” será realizado de 12 de março a 14 de maio, no formato online, ao vivo. Ministrado pela produtora de cinema Deborah Osborn (“Dominguinhos”, “O Barato de Iacanga”, “Minha Vida é um Circo”) e pela jornalista e documentarista Flavia Guerra (“Karl Max Way”, “Poemaria”, colunista da BandNews) o curso traz um panorama teórico do gênero, assim como todas as ferramentas para a produção, formatação e realização. As profissionais são parceiras em sala de aula e ministram esse mergulho ao gênero documental há 10 anos. Ao longo das semanas, convidados do mercado também apresentam conteúdo e conversam com os alunos.

Nessa edição, estará ao lado de Deborah e Flavia a pesquisadora e roteirista Sara Stopazzolli, criadora, pesquisadora e roteirista do documentário “Legítima Defesa”, assinou a pesquisa do podcast “Leila” (Globoplay) e do longa documental “Eu Deveria Estar Feliz”. Uma segunda convidada é Clarissa Cavalcanti, jornalista que atua no mercado audiovisual há cerca de 20 anos e atualmente chefia a produção de documentários jornalísticos para a Globoplay. É responsável pela gestão dos projetos, produção executiva, orçamentos, prazos, gestão de equipe, seleção de temas e supervisão geral.

O curso é aberto a todos os interessados (não há necessidade de experiência na área) e será ministrado na plataforma Zoom. As aulas serão gravadas e estarão disponíveis na área do aluno por 7 dias corridos após a aula ao vivo.

As inscrições devem ser feitas pelo site http://documentario.ttu.cc.