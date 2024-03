Do Coração do Brasil apresenta 21 filmes do Centro-Oeste brasileiro

Uma mostra de cinema com filmes realizados no Centro-Oeste do país. Assim é Do Coração do Brasil – Mostra de Cinema do Centro-Oeste, que ocorre de 5 a 17 de março, na Caixa Cultural Rio de Janeiro. Realizado pelo produtor e diretor Marco Antônio Bonatelli e com curadoria do cineasta indígena Takumã Kuikuro e do produtor João Gabriel Pelosi, o evento exibe 21 produções desenvolvidas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, além de palestras, bate-papos e sessões especiais.

Seguindo os preceitos da diversidade, regionalidade e da divulgação de olhares de fora do eixo hegemônico, a programação reúne filmes indígenas e indigenistas, curtas e longas-metragens de gênero, como aventura e ficção científica, documentários e com abordagens experimentais.

Entre as produções indígenas, está o documentário de 2021 “Abdzé Wede’õ – O Vírus Tem Cura?”, de Divino Tserewahú, que revela o impacto do coronavírus entre a população indígena da aldeia de Sangradouro, ao leste de Mato Grosso, e a luta dos nativos para sobreviver à pandemia. Outra obra de destaque é o registro histórico “Rituais e Festas Borôro” (foto), que mostra os preparativos de um ritual funeral indígena e foi filmado no ano de 1917 pelo Major Luiz Thomaz Reis, acompanhante do Marechal Cândido Rondon em suas missões pelo país.

Já entre as obras não-indígenas, a mostra conta com “19 Mulheres e 1 Homem”, filme de estreia na direção do cineasta David Cardoso, considerado o Rei da Pornochanchada; “Branco Sai, Preto Fica”, longa-metragem de Adirley Queirós que mistura ficção com documentário e acompanha um grupo de jovens de Brasília que têm suas histórias marcadas por uma tragédia; “No Rastro das Cargueiras”, de Carol Matias, que apresenta as técnicas, paisagens e histórias de um grupo de catadores-ciclistas na capital do país; e o documentário “Chão”, de Camila Freitas, que mostra a ocupação de uma usina em processo de falência pelo Movimento Sem Terra, entre outros.

A programação de Do Coração do Brasil também oferece atividades especiais como sessões inclusivas voltadas para pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista. O evento de abertura contará com a presença do ator e diretor David Cardoso, que também fará um bate-papo com o público no dia seguinte. Haverá ainda uma palestra educacional a partir do filme “Rituais e Festas Borôro”, e outra sobre a produção de mostras e festivais com o diretor do evento, Marco Antônio Bonatelli.

Do Coração do Brasil – Mostra de Cinema do Centro-Oeste

Data: 5 a 17 de março

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38, Centro

Bilheteria: Terça a Sábado, das 13h às 19h e Domingos e Feriados das 13h às 18h

Valor do ingresso: R$ 5,00 (inteira) R$ 2,5 (meia)

Informações: (21) 3980-2069 e (21) 3980-2019