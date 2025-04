Disney+ estreia “Maria e o Cangaço”, série brasileira com Isis Valverde e Júlio Andrade

A Disney estreia “Maria e o Cangaço”, nova série nacional inspirada no livro “Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço”, de Adriana Negreiros. A produção chega exclusivamente ao Disney+ no dia 4 de abril com seis episódios na íntegra e tem Isis Valverde e Júlio Andrade nos papéis principais de Maria Bonita e Lampião.

A produção apresenta os últimos anos de vida de Maria Bonita, importante figura feminina para a história do país. Maria de Déa (Isis Valverde) era uma jovem destemida que ousou impor sua voz num mundo em que as mulheres viviam submetidas à vontade dos homens e a violência imperava. Companheira de Lampião (Júlio Andrade), o famoso líder cangaceiro, Maria passa a viver dividida entre a vida fora da lei e o desejo impossível de viver em família. A série mostra os últimos anos do grupo de Lampião, narrados pela perspectiva humana e visceral da mais célebre cangaceira, cuja vida se tornou uma lenda.

A obra analisa o papel das mulheres no cangaço e como essa história não é retratada quando falamos sobre esse período do Brasil – visto que, na realidade, elas foram protagonistas ativas do movimento, além de se destacarem como estrategistas durante as batalhas, se tornando sinônimo de resistência contra a violência que acontecia diariamente.

“Maria e o Cangaço” traz batalhas épicas, relações políticas complexas e a luta por justiça e sobrevivência, contando com uma fotografia impressionante que valoriza as paisagens áridas do sertão e cenas históricas e de ação de tirar o fôlego.

Com direção geral de Sérgio Machado e direção de Thalita Rubio e Adrian Teijido, que também é o diretor de fotografia da série e indicado ao Oscar pelo longa “Ainda Estou Aqui” (2023), a série ainda conta no elenco com Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Clebia Sousa, Thainá Duarte, Geyson Luiz, Dan Ferreira, Jorge Paz, Chandelly Braz, entre outros talentos. A obra é uma produção da Cinefilm, Coiote e Paranoid.