“Brizola” refaz trajetória e debate o legado do líder trabalhista e ex-governador

A conturbada e complexa história política do Brasil no século passado pode ser contada a partir de seus personagens. Entre eles, Leonel Brizola, que, do interior do Rio Grande do Sul, irrompeu como uma das principais lideranças do país. Sua trajetória de lutas, ideais e sonhos é repassada no inédito documentário “Brizola”, que estreia com exclusividade no Curta!.

Viabilizado pelo canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o documentário é escrito e dirigido por Marco Abujamra. A obra traz imagens de arquivo, fotos, trechos de entrevistas, recortes de jornal e depoimentos inéditos de personalidades como Trajano Ribeiro, Nilo Batista e Miro Teixeira, para contar histórias que ajudam a interpretar as ideias e atitudes de Brizola.

Para compreender o personagem, o documentário resgata sua história. De origem camponesa do interior do Rio Grande do Sul, é criado pela mãe, de quem herda a paixão pela educação, e traz do pai, maragato morto na Revolução de 1923, a veia combativa. Como governador do Rio Grande do Sul, enfrenta o poderio norte-americano ao nacionalizar empresas. Em 1961, ao liderar a Campanha da Legalidade, o gaúcho literalmente pega em armas para defender a democracia e a posse do cunhado Jango, como presidente, após a renúncia de Jânio Quadros. E, do exílio durante os anos de chumbo, lidera as denúncias contra a ditadura.

O documentário acompanha sua volta do exílio, quando segue à frente na luta pela democracia. Herdeiro das pautas trabalhistas de Getúlio, Brizola se define como um inconformado com a realidade brasileira. Sua indignação se torna não só gás para mudar o cenário de desigualdades, como referência e inspiração.

Seu papel como liderança popular e carismática, a tristeza com a perda da sigla do PTB e a criação do PDT, o caso Proconsult, a eleição como governador do Rio de Janeiro, embates midiáticos e a idealização e implementação dos CIEPS também são abordados. Entre vitórias e decepções, Brizola definiu uma época e o documentário apresenta seu legado.

