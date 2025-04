Ugo Giorgetti, diretor de “Boleiros”, lança livro de crônicas sobre futebol

“Era Uma Vez o Futebol” é uma seleção das crônicas dominicais que o cineasta Ugo Giorgetti, diretor de filmes como “Festa” (1988), “Sábado” (1993) e “O Príncipe” (2001), escreveu durante 16 anos ininterruptos (2004-2020) para a coluna Boleiros, do Estadão, acrescidas de outras que escreveu para o site Ultrajano (2021-2022).

A coluna surgiu inicialmente do grande sucesso de “Boleiros” (1998), o filme comercialmente mais bem-sucedido de Giorgetti, estrelado por Flávio Migliaccio, Lima Duarte, Otávio Augusto, Adriano Stuart, entre outros. Inicialmente, a coluna devia ser dedicada exclusivamente ao futebol, mas, como é fácil perceber, o esporte é apenas a luneta através da qual Ugo Giorgetti enxerga a cultura e a sociedade a que pertence.

Além das crônicas, “Era Uma Vez o Futebol” inclui a publicação de um conjunto inédito de contos de Ugo Giorgetti, os quais, como as crônicas, têm o futebol fundamentalmente como pretexto para uma interpretação franca e original de toda sorte de assuntos. Do conjunto das crônicas e contos, ressaltam tanto o domínio estilístico e literário de Ugo, como a sua visão do futebol brasileiro como uma espécie de fantasia infantil, intensamente vivida, que o tempo se encarrega de dissipar, como tudo o mais.

Conquanto se trate aqui de uma contundente e poderosa estreia em livro, a literatura tout court não é nenhuma novidade na vida de Ugo Giorgetti. Além de seus roteiros originais, traduções e tantos escritos dispersos de natureza diversa, ele foi membro de uma geração de jovens oriundi que se dedicou profundamente à leitura de Dante – a mesma geração de que participou Roberto Piva, amigo e companheiro de viagem do qual Giorgetti deixou um testemunho fundamental no filme “Uma Outra Cidade” (2000).

Editado pelo selo literário Quimera, “Era Uma Vez o Futebol” terá noite de autógrafos no dia 4 de abril, no Museu do Futebol, em São Paulo.

Sobre o autor: Ugo Giorgetti cursou Filosofia na Universidade de São Paulo (USP), de 1963 a 1966, e começou em cinema fazendo filmes publicitários para a TV, mas logo passou também a realizar documentários e longas-metragens de ficção e, desde 1995, em sua própria produtora, a SP Filmes de São Paulo. Giorgetti foi sócio do diretor e ator Antonio Abujamra no lendário TBC – Teatro Brasileiro de Comédia, entre 1980 e 1984, foi também Conselheiro da Associação de Amigos do Centro Cultural São Paulo e também da Cinemateca Brasileira. Durante 16 anos foi colunista dominical do caderno de esportes do Jornal O Estado de São Paulo.

Era Uma Vez o Futebol

Autor: Ugo Giorgetti

Editora: Quimera – Selo Literário

Páginas: 440

Preço: R$ 89,00