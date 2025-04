Netflix faz aporte de R$ 5 milhões para projeto de restauração, modernização e ampliação da Cinemateca Brasileira

Foto: Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil, Maria Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira, Carlos Augusto Calil, presidente do Conselho da Cinemateca Brasileira, Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual, e Mariana Polidorio, diretora de Políticas Públicas da Netflix no Brasil © Wesley Allen/Netflix

A Netflix anunciou o patrocínio cultural no valor de R$ 5 milhões para a Cinemateca Brasileira, como parte do projeto de Restauração, Modernização e Ampliação do Complexo Arquitetônico da instituição. A iniciativa, aprovada pelo PRONAC 235047, por meio da Lei Rouanet, marca a primeira vez que a Netflix utiliza esse mecanismo de incentivo cultural para apoiar a cultura e o audiovisual no Brasil.

O investimento será aplicado na reestruturação e modernização da Sala Oscarito, que foi a primeira sala de projeção da atual sede da Cinemateca, inaugurada em 1997. As obras incluem adequações às legislações vigentes, melhorias nas instalações técnicas e modernização do sistema de climatização, visando garantir acessibilidade e adotar tecnologias que tornem o ambiente mais atual e eficiente. Com este acordo, a Netflix se torna a primeira empresa da iniciativa privada a fazer parte do projeto de revitalização e modernização da Cinemateca Brasileira desde sua reabertura em 2022.

Além da reforma da Sala Oscarito, o projeto de restauração da Cinemateca inclui ações como recuperação de alvenarias, climatização de espaços técnicos e áreas de pesquisa, implantação de paisagismo e melhorias na acessibilidade de diversas instalações. A Cinemateca projeta serem necessários quase R$ 30 milhões para a restauração completa.

A parceria público-privada é essencial para viabilizar a reconstrução da maior instituição brasileira dedicada à preservação audiovisual. Mecanismos de incentivo fiscal da cultura estão disponíveis a quase todas as empresas, e a Cinemateca está atualmente em busca de mais parceiros para a conclusão deste ambicioso projeto. Pessoas físicas também podem apoiar a iniciativa por meio do Programa de Amigos da Cinemateca.