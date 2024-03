Série gaúcha “Filhos da Liberdade” estreia na TV Brasil

Foto © Colateral Filmes

Primeira série de ficção dirigida por uma mulher negra no Rio Grande do Sul, “Filhos da Liberdade” estreia nesta sexta-feira, 8 de março, dia internacional da mulher, às 21h na TV Brasil. A trama também vai ser transmitida pela TVE-RS. Filmada na região metropolitana de Porto Alegre, “Filhos da Liberdade” conta a história de Amara (Laila Garroni), uma enfermeira mãe solo que tem sua vida transformada ao retornar ao Quilombo do Sopro, lugar onde nasceu e cresceu. Ali, ela precisará se reconectar com as suas raízes ancestrais para salvar a filha Keliane (Isa Xavier). Em meio a sua busca, Amara descobre que pode viajar no tempo, voltando ao ano exato em que o quilombo foi criado, pouco tempo após o Massacre dos Lanceiros Negros, no final da Revolução Farroupilha. Em sua jornada, Amara entenderá como passado, presente e futuro se entrelaçam criando injustiças, e também como, desse mesmo entrelace, ela poderá encontrar as ferramentas para emancipação do seu povo.

Produzida pela produtora Colateral Filmes, “Filhos da Liberdade” é criada, escrita e dirigida por Mariani Ferreira e Fabrício Costa Cantanhede. A série foi financiada através do Fundo Setorial do Audiovisual, através do Edital TVs Públicas, do Governo Federal.

A série traz um elenco que mistura nomes veteranos dos palcos e telas com novos talentos. A protagonista da série, Laila Garroni, faz sua estreia em séries de TV, mas construiu sua carreira em palcos de teatro no Brasil e nos Estados Unidos, onde trabalhou com cinema e teatro por 7 anos. A produção ainda conta com Kaya Rodrigues (“Necrópolis” e “Alce & Alice”), Claudia Barbot (“Contos do Amanhã”), Cássio Nascimento (“Tropa de Elite”) e Paula Souza (“Compro Likes”). O elenco principal ainda tem a veterana Vera Lopes, atriz pioneira do teatro gaúcho.

“Filhos da Liberdade” também é a última série gravada pelo ator Sirmar Antunes. Um dos gigantes do cinema e teatro gaúchos, ele esteve em obras multipremiadas, como “Neto Perde sua Alma” (2001), “O Dia que Dorival Encarou a Guarda” (1986) e a minissérie “A Casa das Sete Mulheres” (2003). Em “Filhos da Liberdade”, Sirmar vive Raimundo, o pai da protagonista e líder do Quilombo do Sopro.

“Filhos da Liberdade” é uma história sobre a busca por justiça. Uma luta que atravessa o tempo. O Quilombo do Sopro é apresentado como uma comunidade ameaçada pelos interesses de um grande fazendeiro. Mas a possibilidade de existência e resistência da comunidade reside na força de seus moradores e na capacidade deles de evocar suas ferramentas ancestrais para a resistência.