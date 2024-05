Coprodução Brasil-Holanda “Quatro Meninas” está sendo rodada no Rio de Janeiro

Foto © Cris Lucena

As filmagens do longa-metragem “Quatro Meninas”, dirigido por Karen Suzane, com roteiro de Clara Ferrer, que traz a história de Tita, Lena, Francisca e Muanda, jovens negras no Brasil de 1885, estão em andamento no Rio. O filme, produzido por Marcello Ludwig Maia, da República Pureza Filmes, e Karen Suzane, da Filtro Filmes, em coprodução com a Holanda (PRPL Film), Telecine e Canal Brasil, foi selecionado pela Fundação Hubert Bals, para desenvolvimento (2022), e produção pelo programa BoostNL Roterdam 2023.