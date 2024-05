8º CineBaru tem inscrições abertas

A 8ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que em 2024 será realizada de 19 a 21 de setembro, na Vila de Sagarana, abriu as inscrições para realizadores do território baiangoneiro.

A mostra segue com o compromisso de promover a democratização da produção e do acesso ao audiovisual, fortalecendo o trabalho das pessoas que realizam, moram, produzem e pesquisam nos Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal.

São aceitos filmes de curtas-metragens do território baiangoneiro (BA, GO, MG e DF), com até 30 minutos de duração e finalizados no período entre 2022, 2023 e 2024. Os filmes podem ser inscritos na Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas e na Mostra Infantil Sertãozin.

As inscrições, que vão até o dia 21 de junho, são gratuitas e abertas a todos os gêneros de filme, sejam ficções, documentários, animações, híbridos, experimentais ou de qualquer natureza.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de julho.