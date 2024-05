Cineclube Irani Ciclo III reúne filmes de diretores revelados nas universidades brasileiras

O Cineclube Irani Ciclo III chega a sua 3ª edição, apresentando 10 sessões de cinema com o tema “O Cinema Brasileiro da Universidade ao Longa-Metragem”. O evento acontecerá nas cidades de Balneário Camboriú, Joaçaba, onde se estabeleceu nos dois primeiros ciclos, e expande sua realização também para o município de Jaraguá do Sul, com sessões que acontecem simultaneamente nos três municípios.

Este ciclo se dedica a apresentar filmes de cineastas que se formaram em faculdades de cinema no Brasil, onde já realizavam seus curtas universitários, e hoje realizam projetos de longas-metragens para o grande público. Cada sessão será dedicada a uma diretora ou diretor, exibindo, na maioria das sessões, um curta universitário e um longa profissional do mesmo cineasta. Serão apresentados filmes de cineastas consolidados e iniciantes com destaque, como Beto Brant, Anna Muylaert, Gabriel Martins, Adirley Queiroz, Marcos Yoshi, Anita Rocha da Silveira, entre outros.

O terceiro ciclo do Cineclube Irani acontecerá num período de oito meses, entre maio e novembro, em noites de quartas-feiras, às 19h30, totalizando 10 sessões. A primeira sessão exibirá os filmes “Os Matadores” (foto) e “Dov’è Meneghetti?”, do diretor Beto Brant.

As sessões são gratuitas e presenciais, e apresentam um vídeo introdutório feito por críticos e pesquisadores de cinema antes de cada sessão, onde o cineclubista receberá links com material de pesquisa e brindes.

O projeto foi premiado pelo Prêmio Catarinense de Cinema pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura.

A programação dos filmes pode ser consultada aqui.