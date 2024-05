Terminam as filmagens de “O Rei da Internet”, estrelado por João Guilherme e Marcelo Serrado

As filmagens de “O Rei da Internet”, longa dirigido e co-roteirizado por Fabrício Bittar (“Como Hackear seu Chefe” “O Pior Aluno da Escola”), chegaram ao fim no último final de semana. Ao todo, foram oito semanas de trabalho com todo o elenco, que reúne João Guilherme (como o protagonista Daniel Nascimento), Marcelo Serrado (como Fábio, mentor do hacker), Débora Ozório, Emílio Mello, Bia Seidl e Adriano Garib. As filmagens aconteceram em São Paulo e no Guarujá.

Daniel ficou conhecido nacionalmente após desviar milhões de reais e invadir servidores nacionais e internacionais antes de completar 17 anos.

Distribuído pela Manequim Filmes, que também assina a coprodução com Telecine e Clube Filmes, “O Rei da Internet” deve chegar aos cinemas de todo o país no primeiro semestre de 2025.