IMS Paulista lança catálogo da exposição de Jorge Bodanzky, com debate e sessão de autógrafos

Em cartaz no IMS Paulista, a exposição “Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985”, terá seu catálogo lançado na próxima terça-feira, 28 de maio, às 19h, no IMS Paulista. Na ocasião, haverá um debate entre a professora de comunicação social da UFMG Cláudia Mesquita e o diretor e roteirista Joel Zito Araújo. O bate-papo, com entrada gratuita, será mediado pelos curadores da exposição, Thyago Nogueira e Horrana de Kássia Santoz. Após a conversa, haverá uma sessão de autógrafos com Bodanzky e os participantes do evento.

A mostra reúne, pela primeira vez, fotografias, reportagens de TV, filmes super-8 e cenas dos principais filmes dirigidos pelo cineasta durante a ditadura militar brasileira, como “Iracema: uma Transa Amazônica” (1974), “Gitirana” (1975) e “Terceiro Milênio” (1980), além de outros itens. As obras tratam de temas que permanecem atuais, como a violência no campo, a destruição ambiental e a luta dos movimentos sociais.

O catálogo estará à venda no dia do evento e também disponível para compra na loja online do IMS. A publicação traz uma seleção de fotografias, além de frames dos filmes e dos super-8 feitos por Bodanzky. Entre os textos que compõem o livro, há entrevistas com Ailton Krenak, tratando da produção do cineasta e dos conflitos atuais da Amazônia, e com Jorge Bodanzky, percorrendo todos os momentos da sua carreira.

Thyago Nogueira escreve sobre a produção artística e documental do cineasta e fotógrafo e apresenta os recortes conceituais na exibição. Já o texto de Horrana de Kássia Santoz e Luara Macari comenta o papel das imagens na perpetuação das histórias, especialmente durante períodos políticos significativos, e como essas imagens não apenas documentam, mas também constroem narrativas e relações de poder.

Ainda na publicação, a professora Cláudia Mesquita analisa a urgência documental e a complexidade dramatúrgica presentes nos filmes de Bodanzky. Já o diretor e roteirista Joel Zito Araújo reflete como os filmes de Bodanzky, rodados na Amazônia, expuseram a tragédia por trás da propaganda do progresso na região.

Em cartaz até 28 de julho no IMS Paulista, a mostra apresenta o período em que Bodanzky consolidou sua linguagem visual, atuando na fotografia, na televisão e no cinema. No centro da exposição, quatro grandes telas de projeção exibem cenas dos principais filmes do cineasta feitos no período. As projeções criam diálogos entre as cenas para mostrar temas comuns, como as formas de exploração do trabalho, as lutas e resistências, a religiosidade e espiritualidade populares, e as distintas visões de progresso. Cada projeção tem cerca de 25 minutos.

Desde 2013, o IMS preserva a obra fotográfica e os filmes super-8 de Bodanzky. Nas paredes da exposição, o visitante encontra ainda fotografias feitas pelo artista nas décadas de 1960 e 1970, durante suas viagens pelo Brasil. Há imagens experimentais produzidas em Brasília, cenas de reportagens feitas para a revista Realidade e flagrantes do cotidiano do país. Na obra fotográfica, chama a atenção o uso do para-brisa de carros, aviões ou helicópteros para enquadrar a realidade, um recurso que sugere a formação do olhar narrativo e cinematográfico de Bodanzky.

O artista inovou o cinema brasileiro ao trabalhar com equipes pequenas, câmera na mão, som direto e poucos recursos.

Catálogo Que país é este? A câmera de Jorge Bodansky durante a ditadura brasileira, 1964-1985

Páginas: 256

Preço: R$ 155,00

lojadoims.com.br

Debate e sessão de autógrafos no lançamento do catálogo

Data: 28 de maio, terça-feira, às 19h

Local: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – 9º andar, São Paulo, SP

Grátis, com distribuição de senhas 60 minutos antes do evento. Limite de 1 senha por pessoa

Evento com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais)

Exposição Que país é este? A câmera de Jorge Bodansky durante a ditadura brasileira, 1964-1985

Visitação: até 28 de julho

Local: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – 6º andar, São Paulo, SP

Entrada gratuita