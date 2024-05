Lançamento do 4º ano da Coleção Escrever o Cinema acontece na Cinemateca de Curitiba

A Quadro Edições lança seus três novos livros da Coleção Escrever o Cinema, em evento com sessão de dedicatórias e exibição de filmes. O lançamento do 4º ano da Coleção acontece na Cinemateca de Curitiba no dia 26 de maio, a partir das 17h, e conta com apoio do Goethe-Institut, da Heco Produções e de Werner Herzog Film Gmbh.

Serão lançados os volumes 9, 10 e 11 da Coleção Escrever o Cinema; “A Verdade Extática no Cinema Documentário de Werner Herzog”, de Jéssica Frazão, “O Cinema Disruptivo de Ozualdo Candeias: Morte, Desengano e Marginalidade”, de Sissi Valente, e “Brian de Palma – A Opacidade Mascarada”, de Wellington Sari.

No evento, serão exibidos “O Grande Êxtase do Entalhador Steiner”, de Werner Herzog, e “Aopção ou As Rosas da Estrada”, de Ozualdo Candeias. A sessão dos filmes começa às 19h e será seguida de bate-papo com autores, que estarão presentes a partir às 17h, no hall de entrada da Cinemateca, para sessão de autógrafos e dedicatórias. Os livros estarão disponíveis para venda no local.

A Coleção Escrever o Cinema é um projeto de livros impressos, que expande para as páginas dos livros o ato de se fazer cinema, trocando a lente pela letra, substituindo a imagem em movimento pela palavra. Nos volumes da coleção, pesquisadoras e pesquisadores ligados às universidades públicas lançam luz sobre aspectos teóricos, históricos e críticos de diferentes obras cinematográficas.

Este é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, com incentivo da Ebanx e apoio do Estúdio Tijucas.