Festival La Fiesta del Cine, na França, tem três filmes brasileiros em competição

De 21 a 30 de março, acontece em Nice, na França, o Festival La Fiesta del Cine, que terá três filmes brasileiros em competição para o Prêmio do Público.

La Fiesta del Cine tem como missão exportar o cinema latino-americano para França e dar visibilidade às culturas dos países latinos, oferecendo ao público um programa único de longas-metragens exclusivos em estreia na França.

Nesta terceira edição, sete países latino-americanos estarão representados por 10 produções cinematográficas selecionadas em competição oficial: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, México e Uruguai.

Os filmes brasileiros em competição oficial são “Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum, selecionado para o Festival Tallinn Black Nights Film Festival, “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, selecionado para o Festival de Berlim 2025, e “Manas” (foto), de Mariana Brennand Fortes, vencedor do Prêmio do Público no Festival dos 3 Continentes, de Nantes. “Manas” ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, e o público francês poderá interagir com a diretora remotamente no domingo, 23 de março, às 20h, no Cinéma Variétés.

Este ano, além de toda a programação, o comitê de seleção do festival escolheu homenagear a obra e a carreira do cineasta brasileiro Walter Salles. Uma retrospectiva dedicada ao diretor encerrará o programa, dando a oportunidade de (re)descobrir este grande cineasta brasileiro. Os filmes incluem “Central do Brasil” (1998) e “Ainda Estou Aqui” (2024), vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2025.

A exibição de “Ainda Estou Aqui” contará com a presença da atriz Bárbara Castro Luz, que interpreta Nalu, a filha mais nova da família Paiva, no longa. E acontecerá no Cinema Rialto, no sábado, 22 de março, às 16h, como parte da Retrospectiva Especial Walter Salles.

Criado por Eric Belhassen, diretor da produtora Boca a Boca Filmes, o festival de Nice celebra a sua terceira edição. Além das exibições, debates com realizadores, música, dança e gastronomia latinas estarão em destaque. Após as projeções, o público terá, ainda, a oportunidade de se encontrar com as equipes técnicas dos filmes (realizadores e atores) ao vivo ou à distância, sob a forma de discussões e debates.

A cerimônia de abertura do festival acontece em 21 de março, às 19h, no Cinema Rialto, e a cerimônia de encerramento em 29 de março, às 19h, no Cinéma Variétés.

A programação completa está disponível em lafiestadelcine.bocaboca.com.br.