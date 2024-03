Japão recebe em março o Festival de Cinema Brasileiro 2024 com filmes contemporâneos

O cinema brasileiro ganha, neste mês, uma mostra exclusiva com 6 longas-metragens contemporâneos em Tóquio, de 8 a 14 de março, no Eurospace, em Shibuya, e em Nagoia, de 16 a 20 de março, no Midland Square Cinema. O Festival de Cinema Brasileiro no Japão 2024 é uma parceria entre a Embaixada do Brasil no Japão, o Instituto Guimarães Rosa e a Linhas Produções Culturais, com apoio, também, do Consulado-Geral do Brasil em Nagoia. São filmes dos mais diversos gêneros, todos com sucesso de público e de crítica, no Brasil e no exterior, incluindo várias premiações.

“Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” (foto), de Roberto de Oliveira, é o filme de abertura, no dia 8 de março. O maestro e compositor Tom Jobim foi um dos maiores gênios da música mundial, famoso pela parceria com Vinicius de Moraes em “Garota de Ipanema”. Elis Regina foi uma das maiores intérpretes da música brasileira. O documentário mostra os bastidores da gravação do álbum da dupla, gravado em Los Angeles, em 1974 – um material que estava inédito até recentemente.

Outro filme que traz a música como foco é “Pixinguinha”, de Denise Saraceni e Allan Fiterman, obra biográfica sobre a vida e a obra de Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, um dos artistas mais admirados do Brasil no século 20. O longa retrata momentos marcantes de sua vida, do início de sua carreira aos 14 anos, a temporada em Paris com o seu grupo e sua relação com a esposa, além de sua influência no ritmo choro na música brasileira.

O festival também traz, entre suas principais atrações, o drama “Pureza”, de Renato Barbieri. A história, baseada em fatos reais, mostra a busca desesperada de uma mãe pelo filho que saiu para trabalhar em um garimpo na Amazônia e não deu mais notícias. Pureza percorre cidades, entra em fazendas e descobre um sistema cruel de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais. O longa é inspirado na vida de Pureza Lopes Loyola, cuja luta inspirou a primeira ação organizada da história do Brasil de combate ao trabalho escravo em todo o território nacional. O filme venceu diversos festivais internacionais colecionando mais de 30 prêmios.

Outro destaque é o romance “Eduardo e Mônica”. O filme é baseado na música, de mesmo nome, de uma banda de rock brasileira que embalou muitas gerações a partir dos anos 80. Dirigido por René Sampaio, “Eduardo e Mônica” mostra o romance de um casal muito diferente, mas que nasceu um para o outro para emocionar as pessoas de todas as idades. Eles se apaixonam perdidamente apesar das diferenças culturais, de idade e até de gostos. O filme tem como protagonista a atriz Alice Braga – também famosa pela atuação em Hollywood em filmes como “Elysium”, com Matt Damon e Jodie Foster, e “Eu Sou a Lenda”, com Will Smith –, e Gabriel Leone, jovem revelação do cinema brasileiro.

O drama de ficção “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges, mostra a história de Bruno, um garoto de 15 anos de uma pequena cidade do interior do Brasil que nunca pareceu se importar tanto para a violência e o preconceito gerado pela cultura machista. Mas uma doença degenerativa faz com que, pouco a pouco, o jovem perca a visão. Agora, enquanto atravessa a adolescência, ele precisa aprender a lidar com as diferenças e enxergar a vida com outros olhos.

Completa a seleção o filme “O Clube dos Anjos”, de Angelo Defanti, baseado na obra literária homônima do escritor Luís Fernando Veríssimo. Depois de muitos anos, um grupo de amigos marca um encontro para celebrar os laços de amizade em torno de uma mesa de jantar, preparado por um misterioso cozinheiro. Logo após o jantar, um deles aparece morto. Qual seria o mistério? Os amigos seguirão marcando encontros após a tragédia? As respostas aparecem no decorrer do longa-metragem.