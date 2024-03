Nova temporada de “Operação Fronteira Brasil” estreia no Discovery e na Max

A nova temporada de “Operação Fronteira Brasil”estreia no dia 9 de março, às 22h20, no Discovery, com dois episódios, seguidos de lançamentos semanais, e também fica na Max, com dois episódios por semana. Na produção, o público tem acesso exclusivo ao dia a dia da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando seu trabalho em lugares desafiadores e de difícil fiscalização. Dessa vez, as autoridades investigam crimes ambientais na floresta amazônica, novas rotas de contrabando no Centro-Oeste e a ação do crime organizado no Sul do país.

Trazendo uma perspectiva única do trabalho prático e de inteligência dos policiais rodoviários, coproduzida pela Mixer Films, essa nova temporada tem como novidade o acompanhamento dos postos de controle em Roraima e Rondônia. Por serem áreas em que a fiscalização é dificultada, as autoridades encontram desafios inéditos, envolvendo a apreensão de madeira contrabandeada, além de crimes relacionados ao garimpo ilegal.

Já no primeiro episódio, o público acompanha a descoberta de uma carga inusitada de 25 quilos de cabelo humano encontrados na bagagem de um passageiro tentando cruzar a fronteira do Brasil com a Bolívia. Além disso, no mesmo capítulo, mais ao Norte do país, na região amazônica, dois irmãos são presos por porte ilegal de armas.

Com episódios semanais, “Operação Fronteira” mostra os momentos mais intensos dos agentes da PRF que fazem de tudo para fiscalizar as fronteiras do país.

Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz são os responsáveis pela produção do lado da Warner Bros. Discovery. Pela Mixer Films, Adriana Marques assina como produtora executiva e Rodrigo Astiz, como diretor geral.