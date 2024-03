TV Brasil estreia a série “Voz da Pele”

A TV Brasil estreia nesta quinta-feira (7/03), às 21h, a série “Voz da Pele”. A produção faz parte das novidades do canal que, em março, conta com várias estreias. Com direção de Davi Pretto e Igor Verde, a obra aborda o período de abolição da escravidão no Brasil e mostra os paralelos daquela época com os dias de hoje no país. A série aborda ainda o surgimento da imprensa negra e sua importância na luta para o fim da escravidão e mostra como as lutas negras por direitos, justiça e reparação cruzaram décadas.

“Voz da Pele” é uma série documental, em cinco episódios, que parte de discursos escravagistas e abolicionistas da mídia e de personagens do período próximo da Lei Áurea em 1888, ao mesmo tempo em que narra a história de personagens negros protagonistas em suas lutas pela liberdade em revoltas quilombolas, na imprensa negra e nas ruas das cidades. A produção discute como aquele período e as vozes silenciadas e outras silenciadoras ainda ecoam nos dias de hoje, contando com depoimentos de importantes pensadores negros da atualidade, como Muniz Sodré, Rosane Borges, Flavio Gomes, Katiúscia Ribeiro, Rosana Paulino, Ana Flavia Magalhães, Renato Nogueira, Alexya Salvador, Veronica Oliveira, Mônica Lima e Paco Gomes.

A série faz parte das estreias que chegam, em março, à grade da TV Brasil, contempladas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) TVs Públicas. Ao menos dez conteúdos inéditos estreiam na programação em março. Além de “A Voz da Pele”, chegam à grade da emissora pública a sitcom cearense “Se Avexe Não”, a série “Mashup à Brasileira”, a produção gaúcha “Filhos da Liberdade” e a animação “Gildo”, entre outras.