Canal Arte 1 estreia série da HL Filmes sobre moda sustentável na região amazônica

Com 11 episódios de 30 minutos, “Amazon Fashion” revela o mundo da moda da região Norte do país e as iniciativas que fortalecem o segmento da cadeia produtiva da moda na Amazônia, com suas diferenças de outras regiões do Brasil. Especialmente pelo uso dos recursos naturais, imprimindo na moda e na beleza estampas coloridas, as influências indígenas, o couro de animais aquáticos em bolsas e calçados, e sementes e o capim dourado em uma infinidade de produtos femininos e decorativos.

Cada episódio é dedicado a um tipo de produto, como ele se insere no universo fashion, da origem do material à criatividade de estilistas e artesãos regionais, que aliaram elementos locais a looks criativos e atuais. Além disso, a moda original da região Norte revela a beleza dos produtos regionais em desfiles e eventos, onde podemos mostrar o resultado final deste importante polo produtor sendo usado pelos consumidores.

Filmada em cidades da região Norte do país, como Itacajá, Xambioá, Tocantinópolis, Palmas, Ponte Alta, Mateiros e povoado de Mumbuca, no estado do Tocantins; Belém, no Pará; e Manaus, no Amazonas, a série mostra criações de vestuário, acessórios e biojoias, desde o artesanato feito pelos índios Krahôs; matérias-primas típicas da região, como o capim dourado e sementes do cerrado; a moda inspirada no estilo indígena e com materiais como o couro de peixe; até as joias mais sofisticadas, produzidas a partir de material regional, e produtos e fabricações sustentáveis.

Produzida pela HL Filmes, através de recursos do FSA, a série, que conta com equipe tocantinense, tem criação de Hermes Leal, que também assina o roteiro e a produção, direção de Nival Correia, direção de fotografia de Marcio Mazaron e coordenação de produção de Juliane Almeida. “Amazon Fashion” foi exibida no canal Fashion TV, está disponível no streaming Prime Video e estreia nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, no canal Arte 1, às 22h.