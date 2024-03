Mês da mulher é celebrado com filmes e séries gratuitas na EMCplay

O empoderamento feminino ganhou espaço na telona com personagens que mostram a força delas no cinema. Por trás das câmeras,são muitas as “mulheres maravilhas” que impulsionam a sétima arte. A EMCplay abre as cortinas para mostrar as produções que tem o olhar feminino nas lentes. De 8 a 24 de março, a plataforma de streaming pública promove a mostra Mulheres em Ação, com filmes e conteúdos especiais encabeçados por diretoras, roteiristas, produtoras e atrizes mineiras.

A temporada “Saberes Ancestrais”, do Projeto Preserva, é um dos destaques. São episódios documentais codirigido pela jornalista Juliana Perdigão, que cativou o público no programa Terra de Minas, da TV Globo, ao lado de Odilon Amaral. A dupla visitou comunidades para mostrar a arte mineira. Em cinco episódios, o público vai conhecer regiões que preservam os saberes ancestrais com a produção de suas peças. O primeiro episódio mostra as carrancas e o rio São Francisco. No segundo, as sempre-vivas de Diamantina. Tem, ainda, a cerâmica do Vale do Jequitinhonha e o tear de Berilo e Resende Costa. Destaque, também, para o bordado de Grão Mogol.

A plataforma conta com um catálogo extenso com longas, curtas, séries, shows e espetáculos. Nessa vitrine gratuita da produção audiovisual mineira tem, também, conteúdos especiais da Rede Minas e da rádio Inconfidência e a programação, ao vivo, dessas emissoras. O acesso é pelo site emcplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store.