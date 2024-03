“Mashup à Brasileira” mostrar processo criativo de manifestações culturais

Atração da nova grade lançada em março pela TV Brasil e realizada a partir de recursos do edital Prodav TVs Públicas, a série “Mashup à Brasileira” utiliza a linguagem documental para retratar artistas contemporâneos de diferentes áreas. A produção estreia nesta sexta (8), às 23h30.

A série é dirigida por Tatiana Issa, vencedora de três Emmy Awards e indicada a outros sete prêmios como diretora e produtora executiva. A produção acompanha festas, tradições e rituais do país em que são desenvolvidos projetos originais. A ideia é mostrar todo o processo de criação e execução de uma obra inspirada nas manifestações culturais brasileiras.

Entre as manifestações culturais que a série valoriza estão a Festa de Iemanjá, o Carnaval, o Carimbó, o Cordel, o Jongo da Serrinha, o Mamulengo, entre outras tradições regionais. Alguns dos artistas que participam do programa são Letícia Sabatella, Gaia e Clara da Costa. Na estreia, Felipe Ayres fala sobre o Círio de Nazaré.

Cada episódio de “Mashup à Brasileira” foca no trabalho de um artista ao mostrar o processo criativo que irá gerar a obra original, a partir da experiência de pesquisa em cada espaço. Com uma linguagem visual muito bem trabalhada, o programa coloca o artista no centro da narrativa. A equipe conversa com os protagonistas para entender a história de cada tradição e ajudar o público a se conectar com as diferentes histórias.

A atração emprega diversas tecnologias e abordagens criativas para mostrar, manipular e reorganizar imagens e sons capturados em expressões tradicionais, transformando-as em obras tangíveis, como instalações, projeções, vídeos e colagens fotográficas. A nova série da emissora pública tem horário alternativo na madrugada de sexta para sábado, às 5h30, e aos domingos, às 13h30.