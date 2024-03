Spcine marca presença no SXSW 2024

A Spcine participará do festival South by Southwest (SXSW) 2024, que ocorre anualmente na cidade de Austin, EUA. Durante os dias 8 e 14 de março, a presença da Spcine no evento é marcada por uma série de iniciativas estratégicas e colaborativas, incluindo a promoção do cenário cinematográfico paulistano, a expansão de parcerias e o fortalecimento da presença internacional do setor audiovisual da cidade, através da integração de profissionais do audiovisual paulistano e da participação em painéis na Casa São Paulo.

Além de proporcionar aos profissionais uma experiência enriquecedora em grandes festivais de cinema e audiovisual, a presença da Spcine no SXSW também tem como meta atrair investimentos para a cidade, através de reuniões individuais com players em fase inicial de carreira.

Os destaques da participação da Spcine no SXSW 2024 incluem o patrocínio de seis profissionais do audiovisual paulistano para o evento. Destes profissionais, a Spcine está levando dois convidados para participar de mesas (Maeve Jinkings, atriz brasileira, e Maílson Soares, fundador da produtora Favela Made). Além disso, dois são integrantes do Amplifica Cine e da Rede Afirmativa Spcine (Santi Miguelena Gonzalez, fundador da A Visionária Produções, e Aline Zambrini, fundadora da Zordon Analytics), e dois são integrantes apenas do Amplifica Cine (Brenda Barbosa Chagas, fundadora da Haze Filmes, e Lincoln Amorim Pires, fundador da Monomito Filmes).

Outra ação de destaque é a organização de um jantar exclusivo, em parceria com o SXSW, proporcionando um ambiente propício para networking e interação entre diretores, produtores e representantes do setor audiovisual. O evento acontecerá no dia 11 de março, a partir das 19h, no Hotel Driskill Ballroom, e contará com a presença de representantes de diversas autoridades do setor cultural paulistano.

A Spcine também estará presente na Casa São Paulo, um espaço desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo visando à divulgação dos trabalhos audiovisuais de profissionais paulistas. Entre os dias 9 a 12 de março, este espaço será palco de painéis, entrevistas, exibições de filmes e rodadas de negócios, destacando a diversidade e a qualidade da produção cinematográfica paulistana. Dentre suas participações na Casa São Paulo estão: apoio para a exibição do filme “Pedágio”, dirigido por Carolina Markowicz e estrelado por Maeve Jinkings, como parte da política de internacionalização da Spcine, e participação em quatro painéis temáticos, conforme programação abaixo.