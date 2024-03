Festival comKids abre inscrições para conteúdos interativos em sua 15ª edição

A 15ª edição do Festival comKids tem neste ano uma competição que busca pelo conteúdo digital interativo que contribui com a formação cultural e educacional das infâncias e juventudes contemporâneas. O evento híbrido e gratuito, que acontece na cidade de São Paulo e conta com a transmissão de atividades na internet, tem foco na recente produção audiovisual, digital e interativa infantojuvenil, produzida e criada na Ibero-América.

Neste ano, o comKids conta com três ações: a Competição de obras digitais e interativas infantojuvenis, nas categorias App, Game, Livro Digital, Lúdico Digital, Projeto 360º e Podcast, a Mostra audiovisual com produções para o público infantojuvenil e as Atividades formativas, com painéis e workshops que colocam em pauta os debates da atualidade na área, a formação profissional e o fomento do setor da produção cultural audiovisual, digital e interativa para crianças. A novidade nesta edição é a criação de uma nova categoria, a Lúdico Digital, que inclui projetos ou experiências digitais que envolvem gamificação, ludificação, engajamento saudável e outras originalidades.

O evento, que conta com ações de acessibilidade, reúne profissionais e interessados nos setores de comunicação, tecnologia, entretenimento e infância de maneira geral, além de crianças, educadores e famílias.

Criado há 15 anos pelo Midiativa e pela Singular, o “selo” comKids-Comunicação e Infância, tem como objetivo principal o compromisso com a responsabilidade social e desenvolvimento cultural por meio de ações de promoção e reconhecimento de conteúdos audiovisuais, digitais e interativos para o público infantojuvenil.

As inscrições podem ser feitas neste link.

Realizado desde 2009 no Brasil, o Festival comKids é dedicado à premiação, valorização, promoção e difusão de conteúdos audiovisuais e digitais para crianças e adolescentes. O festival trabalha para que estes públicos tenham acesso a filmes e programas de qualidade e trata de ampliar a consciência de produtores, criadores e interessados em geral a respeito da importância do audiovisual para a formação de uma geração altamente consumidora de conteúdos presentes nas mais diversas telas.