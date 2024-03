Panvision abre inscrições para os Festivais de Cinema 2024

Realizadores audiovisuais do Brasil e mais 19 países latino-americanos já podem inscrever seus filmes para os festivais de cinema realizados pela Associação Cultural Panvision. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – FALA São Chico e para o 28º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024. Pelo segundo ano, os festivais contam com um Guia de Inscrição unificado, de modo a facilitar o cadastro dos realizadores.

São aceitos filmes finalizados a partir de 2023 ou em pós-produção, no caso da Mostra Work in Progress do FAM. Mas os realizadores precisam ficar atentos na data limite de inscrição, pois cada festival possui a sua. Para o FALA São Chico, as inscrições vão até o dia 6 de abril. Já para o FAM, os realizadores poderão submeter suas obras até 3 de junho. O 8º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2024, evento de mercado do FAM, também já tem data para abrir as inscrições: 2 de abril.

Exclusivo para documentários, o FALA São Chico recebe inscrições para a Mostra Curtas Catarinenses e Latinos e Mostra Infantojuvenil. As produções devem ser curtas-metragens – de 3 a 15 minutos –, produzidos ou coproduzidos por realizadores de países latino-americanos. Em sua última edição, o FALA São Chico recebeu mais de 300 inscrições, exibiu 26 filmes em 13 sessões de cinema, e somou um público de 5.895 pessoas em seus quatro dias de programação.

Com seis mostras competitivas, o FAM 2024 – festival de cinema mais antigo de Santa Catarina – aceita videoclipes, curtas e longas-metragens de 10 países: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A temática e gênero cinematográfico das produções é livre, mas a curadoria tem preferência por filmes que gerem debates sobre sustentabilidade social, ambiental ou econômica. Estão com inscrições abertas a Mostra Curtas, Mostra Curtas Catarinense, Mostra Infantojuvenil, Mostra Videoclipe, Mostra Work In Progress – WIP (parte do ECM+LAB), e Mostra Longas (Ficção e Documentário).

A Panvision salienta que a metragem dos filmes aceitos para os festivais vai ao encontro do que é estabelecido pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, órgão oficial do governo federal do Brasil, cujo objetivo é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional, em que Curta-metragem tem duração igual ou inferior a 15 minutos e Longa-metragem duração superior a 70 minutos.

Também destaca que é obrigatório o recurso de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) nas obras brasileiras inscritas. Defendendo a experiência do cinema acessível, a Associação Cultural Panvision incentiva o envio do pacote de acessibilidade completo (LSE, Libras e Audiodescrição) das obras que o possuam.

O III FALA São Chico será realizado de 12 a 15 de junho, em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina. E, na capital catarinense, a 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM será de 5 a 11 de setembro.