Canal Brasil exibe Mostra Indígena durante o mês de abril

No mês em que celebramos o Dia do Indígena (19 de abril), o Canal Brasil preparou uma mostra para incentivar o debate fundamental sobre a preservação da memória e das relações de poder entre colonizadores, órgãos oficiais e as populações nativas do Brasil. Durante o mês de abril, nos dias 1, 8 e 15, a partir das 17h, será exibida uma programação especial com documentários e longas de ficção que tratam da temática da causa indígena.

Entre os filmes selecionados para a mostra estão “Terra dos Índios” e “Da Terra dos Índios aos Índios sem Terra”, de Zelito Viana, além de “A Febre”, premiado nas categorias de Melhor Ator (Myrupu), no Festival Internacional de Cinema de Locarno, e Melhor Direção (Maya), no Festival Internacional de Cinema de Chicago. A produção também venceu nas categorias de Melhor Som e Direção, no Festival do Rio, e nas categorias Melhor Filme, Direção, Fotografia, Ator e Som, no Festival de Brasília, e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por Melhor Filme Ibero-Americano no Prêmio Goya, da Espanha.

Além da mostra especial, a memória e a luta dos povos originários estarão presentes na programação do Canal Brasil na faixa É Tudo Verdade com os longas inéditos “Gyuri” e “Segredos do Putumayo”. O primeiro traz a luta da judia suíça, naturalizada brasileira, Claudia Andujar, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que se exilou no Brasil e dedicou sua vida aos cuidados dos povos yanomami. Já “Segredos do Putumayo”, de Aurélio Michiles, retrata as cenas que haviam sido previamente relatadas no diário do Cônsul Geral Britânico no Rio de Janeiro, Roger Casement. Ele investigou as denúncias de crimes contra comunidades indígenas cometidos pela empresa britânica Peruvian Amazon Company, sobre o sistema industrial-extrativo, baseado em assassinatos e trabalho escravo no meio da selva amazônica.