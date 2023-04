Adèle Exarchopoulos estrela “Os Cinco Diabos”

“Os Cinco Diabos” (“Les Cinq Diables”), dirigido por Léa Mysius, chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de março, com distribuição da O2 Play e Mubi. Na plataforma, o filme estará disponível no dia 12 de maio.

Estrelado por Adèle Exarchopoulos (“Azul é a Cor Mais Quente”), Daphne Patakia (“Benedetta”), Swala Emati, Moustapha Mbengue e apresentando Sally Dramé, o conto enigmático de mistério estreou mundialmente no Festival de Cannes 2022, na Quinzena dos Realizadores.

No filme, Vicky (Sally Dramé), uma garotinha estranha e solitária, tem um dom mágico: pode reproduzir qualquer perfume de que goste, e os guarda em frascos cuidadosamente identificados. Ela capturou o perfume de Joanne (Adèle Exarchopoulos), sua mãe, por quem nutre um amor selvagem e excessivo. Quando a irmã de seu pai, Julia (Swala Emati), aparece em suas vidas, Vicky reproduz seu cheiro, sendo transportada para memórias sombrias e arcaicas, que a levam a descobrir os segredos de sua aldeia, sua família e sua própria existência.